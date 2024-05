Đi xe máy kẹp 3 đấu đầu xe tải, hai thanh niên chết tại chỗ

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khoanh vùng, lập biên bản hiện trường vụ tai nạn. Theo cơ quan Công an, nam thanh niên N.S.T. là người quản trị nhóm Facebook có tên "Leo Top 17" (thành viên nhóm này phần lớn là các thanh niên sinh từ năm 2005 đến 2008 tại địa bàn tỉnh Thái Bình, thường xuyên tụ tập đua xe, gây gổ đánh nhau). Đối với T.X.A., cơ quan điều tra xác định đây cũng là người cầm đầu gây ra vụ việc "gây rối trật tự công cộng" mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 25 trường hợp. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.