Đi ra sông chơi cùng bạn nhân dịp sinh nhật, một học sinh bị chết đuối thương tâm

Tối 25-1, ông Võ Bá Đạt - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, Đắk Lắk - cho hay vào khoảng 15h cùng ngày lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể em B.N.D. (14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Hoàn) bị đuối nước tại khu vực sông Chống Gậy đoạn qua thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành.

Theo đó vào khoảng 10h sáng cùng ngày, em D. cùng nhóm bạn khoảng 8 người đến nhà bạn tham dự sinh nhật.

Sau đó D. cùng nhóm bạn đến sông Chống Gậy để vui chơi thì xảy ra tai nạn, lúc phát hiện sự việc nhóm bạn của D. có tri hô nhờ sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng. Ngay trưa cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm và sau đó phát hiện thi thể D.

Hiện em D. đã được đưa về gia đình lo mai táng, địa phương cũng đến nhà nạn nhân thăm hỏi, chia buồn.

