Đi lễ chùa đầu năm, người đàn ông ‘tranh thủ’ trộm 9 chiếc điện thoại của người dân

9 chiếc điện thoại mà Dũng đã trộm tại chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo thông tin từ Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, chiều 23-1 (mùng 2 Tết) đơn vị tiếp nhận tố giác của người dân về việc bị mất trộm 1 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max màu tím, trị giá khoảng 37 triệu đồng khi đi lễ tại chùa Trấn Quốc (phường Yên Phụ, Tây Hồ).

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Công an phường Yên Phụ đã phối hợp cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng truy vết theo tín hiệu thiết bị để lại.

Sau 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Chu Văn Dũng (sinh năm 1993, trú tại xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) trên đường Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện cốp xe của Dũng có 9 chiếc điện thoại di động được cất giấu trong túi da màu đen. Dũng khai nhận 9 chiếc điện thoại này Dũng trộm của khách đi lễ tại chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ. Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa Dũng về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận đã đến chùa Trấn Quốc để đi lễ đầu năm. Tại đây, Dũng thấy có nhiều du khách đi lễ chùa sơ hở trong việc bảo quản tài sản (để điện thoại trong túi xách, túi đeo hoặc túi áo khoác ngoài).

Thấy tình trạng đông đúc, nhiều người chen lấn nhau, Dũng nảy sinh ý định trộm tài sản bằng cách đến gần, áp sát người đi lễ rồi dùng tay kéo mở khóa túi xách, túi đeo của những người này lấy trộm điện thoại di động.

Sau mỗi lần lấy trộm thành công, Dũng đi ra chỗ vắng người, tắt nguồn điện thoại hoặc tháo bỏ sim trong điện thoại. Sau đó cất giấu điện thoại vào túi đeo màu đen để trước ngực để tiếp tục quay lại chùa trộm cắp.

Sau khi lấy cắp được 9 điện thoại, Dũng cất chiếc túi này vào trong cốp xe máy rồi tìm nơi tiêu thụ. Trên đường tẩu thoát thì bị cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ.

Công an quận Tây Hồ đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản xảy ra tại chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ ngày 23-1, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Chu Văn Dũng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Công an quận Tây Hồ đã tiếp nhận thông tin trình báo của 4 chủ nhân của 4 chiếc điện thoại (trong đó 3 chiếc điện thoại bị mất trộm tại chùa Trấn Quốc và 1 chiếc điện thoại bị mất trộm tại phủ Tây Hồ).

Đối với các du khách khác bị thất lạc tài sản đề nghị nhanh chóng đến Công an phường Quảng An và Công an phường Yên Phụ khai báo để được giải quyết theo quy định.

Công an quận Tây Hồ đề nghị người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản khi đi lễ tại các khu vực đông người như chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ, tránh để kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp.

Tác giả: Dương Liễu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ