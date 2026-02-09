Đi đón dâu, 6 người bị kẹt trong thang máy

Ngày 9/2, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM (PC07), vào lúc 8 giờ 16 phút ngày 8/2, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 Công an TP.HCM nhận được tin báo về sự cố kẹt thang máy tại căn nhà thuộc địa chỉ 51 Trường Sơn, phường Hòa Hưng.

Thời điểm này, gia đình đang gấp rút chuẩn bị cho lễ rước dâu thì thang máy bất ngờ gặp trục trặc, bị kẹt tại tầng trệt của căn nhà nhiều tầng.

Bên trong thang máy lúc này có 6 người đang mắc kẹt, tâm lý vô cùng lo lắng vì giờ hành lễ đã cận kề.

Cảnh sát cứu người bị kẹt trong thang máy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 10 nhanh chóng xuất một xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Chỉ sau 3 phút di chuyển, đến 8 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chuyên nghiệp đã có mặt để triển khai phương án cứu nạn.

Tại hiện trường, các chiến sĩ trấn an tinh thần các nạn nhân, đồng thời khẩn trương sử dụng máy banh cắt thủy lực để tiếp cận mở cửa thang máy, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người bên trong.

Đến 8 giờ 23 phút cùng ngày, 6 người bị mắc kẹt đã được giải cứu an toàn.

Sau khi được giải cứu, sức khỏe và tâm lý của 6 người này đã ổn định trở lại.

Đặc biệt, nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng, gia đình đã tổ chức lễ rước dâu đúng thời gian dự kiến, không làm gián đoạn nghi thức trong ngày trọng đại.

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: congly.vn