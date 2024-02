Đến khách sạn trút cơn ghen bằng dao vào chồng và tình địch

Trước đó vào trưa 21/2, ông Phạm N.H (SN 1986), hiện là Phó Hiệu trưởng một trường tiểu học ở thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cùng bà Lê Thị T.Q (SN 1986, trú ở khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa), đến thuê phòng nghỉ theo giờ tại khách sạn nêu trên. Do nghi ngờ chồng mình có tình nhân và đã nhiều lần theo dõi từ trước, nên người vợ của ông H là bà Nguyễn Thị L.Th (SN 1989), hiện là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ một phường ở thị xã Đông Hòa đã thuê một phòng nghỉ trong khách sạn này để... rình rập đánh ghen.

Khách sạn bên đường Nguyễn Du ở phường 7, TP Tuy Hòa - nơi xảy ra vụ đánh ghen khiến hai người bị thương.

Sau hơn nửa giờ dò tìm, bà Th đã xác định được số phòng mà người chồng và tình nhân đang thuê để nghỉ. Khi phát hiện ông H vừa từ bên trong phòng nghỉ bước ra, bà Th ập đến, lấy con dao Thái Lan mang theo gí vào cổ ông H, yêu cầu mở cửa bước vô trong phòng để bà chụp ảnh làm chứng cứ chứng minh mối quan hệ bất chính giữa người chồng với bà Q trong phòng nghỉ. Do ông H từ chối rồi quay người bước đi nên bà Th trút cơn giận dữ bằng một nhát dao đâm vào lưng ông H. Ngay sau đó, bà Th đập cửa phòng nghỉ yêu cầu bà Q mở cửa để xông vào dùng dao khống chế, tra hỏi, rồi vung tay dao đâm bà Q ba nhát vào vùng mặt, đầu và tay.

Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương đến hiện trường đưa nạn nhân lên xe của Trung tâm cấp cứu 115 chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa phối hợp Công an phường 7 thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí có liên quan để điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

