Để sáp nhập xã, phường không ảnh hưởng đến tuyển sinh đầu cấp

Cô và trò học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Hải Châu, Đà Nẵng) trong Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025.

Các quận, huyện ở TP Đà Nẵng đã lên xong phương án, chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp để phối hợp với ngành Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên kịp cho năm học mới. Mốc thời gian tuyển sinh đầu cấp cũng được một số địa phương tiến hành sớm hơn so với những năm học trước. Nơi lại tuyển sinh theo địa danh hành chính mới.

Tháng “cao điểm” tuyển sinh

Khác với những năm học trước đó, từ 1/6, ngay sau khi bế giảng năm học 2024 - 2025, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận Hải Châu (Đà Nẵng) bắt đầu công tác tuyển sinh đầu cấp.

Ông Nguyễn Đức Tú Anh - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hải Châu cho biết: Các trường phải thực hiện tuyển sinh đúng tuyến, học sinh cư trú tại địa bàn tuyển sinh phường nào thì học tại trường của phường đó. Tuyển sinh theo danh sách học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh, căn cứ vào số liệu, điều tra phổ cập do UBND phường ban hành và tra cứu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do địa phương và công an cung cấp.

Ngoài ra, với một số trường tiểu học nằm trong diện “hẹp” nguồn tuyển do trên địa bàn phường có 2 - 3 trường cùng bậc học như Lê Lai, Phan Thanh (quận Hải Châu), có thể xây dựng phương án tuyển sinh học sinh ở các khu vực lân cận có nhu cầu vào học tại trường. Những học sinh diện “tuyển mở rộng” của Trường Tiểu học Phan Thanh sẽ được tuyển vào THCS Trưng Vương khi hoàn thành chương trình tiểu học. Tương tự, trường hợp học sinh diện tuyển mở rộng vào Trường Tiểu học Lê Lai, lên lớp 6 được tuyển vào Trường THCS Nguyễn Huệ.

Thời gian cao điểm tuyển sinh đầu cấp của các trường học thuộc quận Hải Châu từ ngày 1 đến 20/6. Tương tự, quận Thanh Khê đẩy sớm thời gian làm thủ tục tuyển sinh đầu cấp và tiến hành tuyển sinh lớp 1 đến 6 trong suốt tháng 6.

Trước đây, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Khê) tiếp nhận một phần học sinh phường An Khê. Tuy nhiên, năm 2025, do số lượng phòng học không đáp ứng được nên học sinh lớp 6 phường An Khê sẽ học đúng tuyến tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Bà Lê Thị Hoàng Chinh - Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Khê cho biết: “Phòng xác định tháng 6 là cao điểm trong tuyển sinh đầu cấp. Thời gian còn lại , nhà trường rà soát danh sách học sinh diện phổ cập để liên lạc với phụ huynh đưa con em ra lớp. Đến thời điểm khai giảng, các trường học vẫn tiếp nhận học sinh đầu cấp thuộc diện tuyển sinh của mình”.

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Liên Chiểu, Đà Nẵng) đón học sinh lớp 6 trong lễ khai giảng năm học 2024 - 2025.

Điều tiết tuyển sinh theo xã, phường mới sau sáp nhập

Theo phương án sáp nhập xã, phường, dự kiến Đà Nẵng có 15 phường, 3 xã và 1 đặc khu. Trong đó, có một số phường thuộc quận Liên Chiểu hiện nay sẽ sáp nhập với phường thuộc địa giới hành chính quận Cẩm Lệ. Ngược lại, một số xã thuộc địa giới hành chính của huyện Hòa Vang sáp nhập với các phường thuộc quận Liên Chiểu để trở thành phường mới.

Cụ thể, quận Liên Chiểu có phường Liên Chiểu 1 sau khi nhập phường Hòa Khánh Nam và xã Hòa Sơn hiện thuộc huyện Hòa Vang. Phường Liên Chiểu 2 hình thành từ việc nhập phường Hòa Khánh Bắc và xã Hòa Liên (hiện thuộc huyện Hòa Vang) và phường Liên Chiểu 3 từ phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam và xã Hòa Bắc đang thuộc huyện Hòa Vang. Khu vực Cẩm Lệ dự kiến có phường Cẩm Lệ 2 sau khi nhập các phường Hòa An, Hòa Phát và phường Hòa Minh hiện thuộc quận Liên Chiểu.

Vì vậy, ông Nguyễn Thanh Lịch - Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu cho biết, công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn quận sẽ bắt đầu từ 1/7. Những năm trước, Liên Chiểu cũng bắt đầu tuyển sinh thời điểm này.

“Dù tiến hành tuyển sinh sớm theo địa giới hành chính trước sáp nhập thì Liên Chiểu vẫn phải điều tiết tuyển sinh theo phương án liên cư, liên địa để đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Học sinh phường này phải đi “học gửi” ở phường khác để tránh việc tuyển sinh đầu cấp không trở thành “điểm nóng”. Vì vậy, phòng GD&ĐT quận sẽ tham mưu để công việc tuyển sinh tiến hành đầu tháng 7, sau khi thực hiện xong sáp nhập xã, phường”, ông Lịch cho biết.

Những năm trước, UBND quận Liên Chiểu điều tiết học sinh mới vào lớp 6 về Trường THCS Lương Thế Vinh thuộc phường Hòa Minh và Trường THCS Ngô Thị Nhậm ở phường Hòa Khánh Nam. Tuy nhiên, học sinh một số khu vực ở phường Hòa Minh sẽ không theo học ở Trường THCS Lương Thế Vinh mà điều tiết về Trường THCS Nguyễn Chơn. Bên cạnh đó, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc phường Hòa Minh nhưng vẫn nhận học sinh phường Hòa Khánh Nam.

Điểm thuận lợi trong phương án tuyển sinh khu vực quận Liên Chiểu nếu thực hiện vào tháng 7, thì phường Hòa Minh hiện tại sẽ sáp nhập với phường Hòa An, Hòa Phát thuộc quận Cẩm Lệ. Phường Hòa Minh có số lượng học sinh chuyển cấp lên THCS khá lớn, trong khi phường Hòa An có thể tiếp nhận thêm học sinh lớp 6.

Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân thuộc phường Hòa Minh quận Liên Chiểu cũng đang tiếp nhận một bộ phận học sinh cư trú tại phường Hòa An. Vì vậy, theo ông Lịch, để đến đầu tháng 7 mới tuyển sinh đầu cấp, sau khi hoàn thành xong việc sáp nhập xã, phường là hợp lý.

Tương tự, quận Cẩm Lệ đã phê duyệt xong phương án và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận. Bà Trần Thị Thúy Hà - Trưởng phòng GD&ĐT quận cho biết:

“Những năm trước, một bộ phận học sinh cư trú tại quận Cẩm Lệ đi học ở những trường lân cận thuộc các quận khác do điều kiện làm việc của bố mẹ. Hơn nữa, việc tuyển sinh đầu cấp sẽ không bị ảnh hưởng của sáp nhập xã, phường vì chủ yếu học sinh cư trú ở đâu thì học tại trường học đóng chân trên địa bàn nên không có thay đổi lớn”.

Ông Nguyễn Đức Tú Anh - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hải Châu cho biết: “Theo Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 30/12/2024 về Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch tuyển sinh THCS. Kế hoạch tuyển sinh THCS được công bố trước ngày 31/3 hằng năm. Vì vậy, để việc sáp nhập xã, phường không ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh đầu cấp thì thời gian tiến hành hoặc gọn trong tháng 6 khi còn con dấu của chính quyền cấp quận, huyện hoặc sang đầu tháng 7 mới bắt đầu tiến hành. Khi đó, có thể Bộ GD&ĐT sẽ có hướng dẫn điều chỉnh để chủ tịch UBND xã, phường phê duyệt kế hoạch tuyển sinh”.

Tác giả: Hà Nguyên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn