Đế chế lừa đảo tỷ USD tại Campuchia vận hành như thế nào?

Trần Chí, còn được gọi là "Vincent", nhà sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group. Ảnh: Financial Times.

Ngày 14/10 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) chính thức công bố quyết định truy tố ông Trần Chí (Chen Zhi, còn gọi là “Vincent”), Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) có trụ sở ở Campuchia, với cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo qua mạng quy mô toàn cầu, rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

Cùng ngày, DOJ tiến hành tịch thu 127.271 bitcoin, trị giá ước tính khoảng 15 tỷ USD, được cho là tài sản của mạng lưới tội phạm này. Đây là vụ tịch thu tài sản bằng tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử DOJ.

Theo các công tố viên liên bang ở Brooklyn (New York), Trần Chí bị cáo buộc gian lận qua mạng, rửa tiền và buôn người, khi điều hành một “đế chế lừa đảo trực tuyến” lan rộng khắp châu Á, châu Âu và Mỹ.

Ông trùm lừa đảo và vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử

Trần Chí sinh năm 1987 tại Trung Quốc, sau đó di cư sang Campuchia. Hiện Trần Chí mang quốc tịch Anh và Campuchia, theo hồ sơ truy tố của Bộ Tư pháp Mỹ.

Trần Chí là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group - tập đoàn kinh doanh bất động sản, ngân hàng và sòng bạc tại Campuchia.

Theo kết quả điều tra của Mỹ và Anh, Trần Chí cùng các cộng sự đã tiến hành rửa tiền quy mô lớn thông qua chuỗi giao dịch xa hoa, từ việc mua du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ hàng hiệu, tranh Picasso cho đến đầu tư vào loạt bất động sản đắt giá tại Anh bao gồm biệt thự lát đá cẩm thạch, rạp chiếu phim riêng, hồ bơi và hệ thống gara tự động.

Danh sách bị trừng phạt hiện bao gồm hàng loạt doanh nghiệp dưới quyền Trần Chí như Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World - đơn vị vận hành khu “phức hợp khoa học - công nghệ” ở ngoại ô Phnom Penh cùng Byex Exchange, sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc là công cụ rửa tiền, Guardian cho biết.

Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia. Ảnh: Prince Holding Group.

“Những kẻ đứng sau các trung tâm lừa đảo này đang hủy hoại cuộc đời của hàng nghìn người và dùng tiền phi pháp để mua nhà ở London. Chính phủ Anh sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ để bảo vệ nhân quyền và chặn đứng dòng tiền bẩn thâm nhập vào hệ thống tài chính”, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper lên án gay gắt.

Các biện pháp trừng phạt được hai quốc gia ban hành song song, bao gồm đóng băng tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng và cấm nhập cảnh, nhằm cắt đứt hoàn toàn nguồn tài chính tiếp sức cho mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia này.

Chính phủ Anh thông báo đã đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh (172 triệu USD) tài sản liên quan đến Trần Chí, bao gồm 19 bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 12 triệu bảng ở khu tây bắc London.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận đã tịch thu 127.271 bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD, được cho là lợi nhuận từ các hoạt động lừa đảo và rửa tiền của Prince Group.

Số bitcoin này được cất giữ trong ví điện tử cá nhân do Trần Chí kiểm soát. Giới chức không tiết lộ chi tiết cách họ giành quyền truy cập vào ví này, nhưng khẳng định đây là “vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất mọi thời đại”.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Prince Group vào danh sách “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, cấm mọi giao dịch với các công ty và cá nhân Mỹ. Bất kỳ ai vi phạm lệnh trừng phạt này đều có thể bị truy tố hình sự.

"Sự bùng phát của tội phạm lừa đảo xuyên biên giới đã khiến công dân Mỹ mất hàng tỷ USD. Nhiều người mất trắng toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ trong vài phút", Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết.

Trần Chí vẫn đang lẩn trốn, được cho là rời khỏi Campuchia ngay trước khi Mỹ phát lệnh truy tố.

Các công tố viên Mỹ cho biết nếu bị bắt và kết án, Trần Chí có thể đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù.

Đế chế Prince Holding đã lừa đảo tinh vi như thế nào?

Cáo trạng cho biết từ năm 2015, Trần Chí cùng các cộng sự đã biến Prince Group vốn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và du lịch thành vỏ bọc cho mạng lưới tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.

Các nạn nhân, phần lớn ở Mỹ, bị lừa thông qua các hình thức “pig butchering” (lừa đảo mổ lợn), trong đó kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ giả trên mạng, tạo lòng tin rồi dụ nạn nhân đầu tư tiền điện tử vào tài khoản giả mạo.

Cụ thể, các cá nhân trong tổ chức đã liên lạc với nạn nhân qua tin nhắn hoặc ứng dụng mạng xã hội, dụ dỗ họ chuyển tiền điện tử vào các tài khoản được chỉ định với cam kết rằng số tiền này sẽ được đầu tư và sinh lời. Trên thực tế, số tiền này đã bị đánh cắp.

Hình ảnh bên trong một trong những trại lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Ảnh: Văn phòng Công tố viên Liên bang khu Đông New York.

“Các nạn nhân trên toàn thế giới đã mất hàng tỷ USD và chịu tổn thương tâm lý sâu sắc. Bản cáo trạng này khẳng định: dù ở bất kỳ đâu, chúng tôi vẫn sẽ truy đuổi những kẻ gây tội ác đến cùng”, Công tố viên Joseph Nocella tuyên bố.

Một báo cáo của Đại học Texas (Austin) cho thấy, từ năm 2020 đến đầu 2024, các hình thức lừa đảo kiểu này đã chiếm đoạt hơn 75 tỷ USD toàn cầu. Riêng năm 2024, FBI ghi nhận nạn nhân ở Mỹ thiệt hại hơn 5,8 tỷ USD vì lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Trần Chí và các giám đốc cấp cao của Prince Group đã buôn bán và cưỡng bức hàng trăm lao động nước ngoài đến Campuchia để vận hành các “nông trại điện thoại” (phone fam) - nơi hàng nghìn tài khoản mạng xã hội giả được điều khiển nhằm tiếp cận nạn nhân.

Những cơ sở này được mô tả như “trại lao động khép kín”, có tường cao, dây thép gai, bảo vệ vũ trang và hệ thống giám sát nghiêm ngặt. Người lao động bị đánh đập, đe dọa nếu không hoàn thành “chỉ tiêu lừa đảo”.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John A. Eisenberg cho biết: “Họ bị nhốt trong những khu ký túc xá như nhà tù và buộc phải tham gia vào các vụ lừa đảo quy mô công nghiệp. Một số bị đánh đập, số khác bị cấm rời khỏi khu trại”.

Một số tài liệu điều tra còn tiết lộ Trần Chí trực tiếp chỉ đạo việc trừng phạt nhân viên “gây rối”, thậm chí nhắc nhở cấp dưới “không nên đánh chết người lao động”.

“Trần Chí và bộ máy của hắn đã biến Campuchia thành trung tâm của một trong những tổ chức lừa đảo kỹ thuật số lớn nhất châu Á”, Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: znews.vn