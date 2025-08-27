Danh tính cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Ngày 26/8, trên mạng xã hội xôn xao về video ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ phản kháng lại sau khi bị người đàn ông xăm trổ tấn công vô cớ trong hầm để xe. Sau khi được can ngăn, cô gái bình tĩnh, định lên xe rời đi. Tuy nhiên, nam thanh niên tiếp tục chửi bới, khiêu khích dẫn đến cả hai lao vào ẩu đả. Kết quả, sau vài đòn tấn công của cô gái, người đàn ông nằm im chịu trận.

Hai bên xảy ra xô xát

Trên mạng xã hội, một loạt tài khoản phát hiện ra chi tiết quan trọng. Tài khoản Diệp Hoàng bình luận: "Cuối cùng chú bảo vệ cũng không cứu được anh ấy mà là quả áo chống nắng của chị gái cứu".

Người phụ nữ bị thương trên vùng mặt

Thực tế, vụ việc nói trên xảy ra từ hồi tháng 5/2025 ở một phòng tập tại Thượng Đình (Hà Nội). Đây là phòng tập của chị gái người phụ nữ xuất hiện trong video.

Người đàn ông xăm trổ xúc phạm cô gái chỉ vì cô mặc trang phục bra thể thao. Cô gái đáp trả bằng lời nói thì bị tấn công. Sự việc xô xát, người đàn ông kia xin lỗi và cô gái dừng tay.

Sự việc chỉ được bàn tán khi một người em của Hoàng Hằng (28 tuổi) - cô gái trong video đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Hoàng Hằng là thành viên của một câu lạc bộ võ thuật, cô tập Jiu Jitsu và MMA (võ tổng hợp) từ năm 2021. Việc tập luyện với cô chỉ nhằm rèn luyện sức khỏe, không có định hướng thi đấu. Công việc chính của Hằng là nhân viên văn phòng.

Trái với cảm xúc từ cộng đồng mạng, Hoàng Hằng kêu gọi tất cả mọi người phải bình tĩnh và không để bản thân mất kiểm soát như mình. Cô cho rằng phụ nữ chỉ nên học võ để tự vệ chứ không phải để đánh nhau.

Hoàng Hằng (28 tuổi) cho biết: "Hôm đó, tôi sang phòng tập của chị gái. Khi xuống nhà xe ở hầm chung cư, Hằng chạm mặt một thanh niên lạ đi từ ngoài vào. Người này buông lời xúc phạm chỉ vì tôi mặc bra thể thao. Tôi phản ứng lại bằng lời nói thì hắn ta tiến đến và bất ngờ tát tôi. Vì không thể kiềm chế được nữa, tôi quay lại lời qua tiếng lại và vụ việc đó đã xảy ra”.

Sau vụ việc, Hoàng Hằng bị xây xát nhẹ ở vùng mặt. Sau sự việc, Hằng xin video từ quản lý chung cư để đề phòng trường hợp kiện cáo sẵn sàng giải quyết. Vài hôm trước, em gái cô vô tình đăng lên mạng xã hội và bất ngờ nhận được sự quan tâm. Hình ảnh và thông tin của Hằng cũng liên tục được chia sẻ.

