Đang truy bắt nghi phạm cướp tài sản, sát hại 2 người phụ nữ

Tối 14-1, Công an xã Như Quỳnh (tỉnh Hưng Yên) cho biết lực lượng công an đang khẩn trương truy tìm nghi phạm giết người xảy ra vào chiều cùng ngày tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh và xã Lạc Đạo khiến 2 người phụ nữ tử vong.

Hình ảnh nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ

Theo thông tin ban đầu, chiều 14-1, tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh đã xảy ra vụ một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi cướp tài sản, khiến 1 người phụ nữ tử vong. Đối tượng được xác định là nam giới.

Sau khi gây án, đối tượng đã sử dụng xe máy của nạn nhân mang nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng, biển kiểm soát 28FN-094.49 để di chuyển đến địa bàn xã Lạc Đạo và tiếp tục gây án.

Tại đây, camera an ninh của người dân ghi nhận 1 phụ nữ bị đối tượng tấn công ngay trước cửa nhà và tử vong. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

