YouTube trả ông Donald Trump 22 triệu USD

Hôm 29/9, Alphabet thông báo sẽ trả 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện nhắm đến lệnh cấm ông Donald Trump sử dụng YouTube. Trong đó, 22 triệu USD sẽ thuộc về Tổng thống Mỹ, 2,5 triệu USD còn lại được trả cho những người đồng nguyên đơn, bao gồm Liên minh Bảo thủ Mỹ và một loạt nhân vật khác.

6 ngày sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol vào đầu năm 2021, YouTube thông báo sẽ tạm ngừng tài khoản của ông Trump "ít nhất một tuần" do lo ngại về nguy cơ bạo lực.

"Chúng tôi sẽ mở lại tài khoản", Susan Wojcicki, CEO của YouTube, cho biết vào tháng 3/2021. "Nhưng chỉ khi chúng tôi thấy các hoạt động thực thi pháp luật tại thủ đô của Mỹ giảm bớt, nếu chúng tôi không thấy các cơ quan chính phủ đưa ra những cảnh báo khác nhau, thì đó sẽ là tín hiệu cho biết việc mở lại kênh sẽ an toàn".

Đến tháng 7/2021, Trump kiện 3 nền tảng lớn, gồm Twitter (hiện tại là X), YouTube của Alphabet, và Meta tại Florida, cáo buộc họ vi phạm quyền tự do ngôn luận của ông. Vụ kiện sau đó được chuyển đến California, nơi Alphabet đặt trụ sở chính.

Các hạn chế đối với tài khoản YouTube của Trump được gỡ bỏ từ tháng 3/2023. Trước đó, cả X và Meta đều khôi phục lại tài khoản của ông Trump trên nền tảng của họ.

Theo hồ sơ tòa án, ông Trump quyết định chuyển tiền 22 triệu USD cho Quỹ National Mall, một đối tác phi lợi nhuận của Cục Công viên Quốc gia, dùng để xây dựng một phòng khiêu vũ lớn trong khuôn viên Nhà Trắng.

Trước đó, ông Trump cũng thỏa thuận với X và Meta để giải quyết từng vụ kiện. Vào tháng 1, Meta đồng ý trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện năm 2021 liên quan đến việc đình chỉ tài khoản của ông trên Facebook và Instagram.

Công ty X thuộc sở hữu của Elon Musk trả 10 triệu USD để dàn xếp với ông Trump trong một vụ kiện tương tự vào tháng 2. Tính chung, Tổng thống Mỹ đương nhiệm thu về hơn 57 triệu USD tiền dàn xếp liên quan đến lệnh cấm ông sử dụng các nền tảng mạng xã hội nổi tiếng sau sự kiện ngày 6/1/2021.

Ngoài các vụ kiện liên quan đến vấn đề khoá tài khoản, Trump còn nhận được khoản tiền dàn xếp 16 triệu USD từ Disney vào năm 2024 cho một vụ kiện phỉ báng và 16 triệu USD từ Paramount vào tháng 7 cho một tranh chấp pháp lý liên quan đến cuộc phỏng vấn trên kênh CBS với cựu Phó Tổng thống Kamala Harris.

Tác giả: Nguyễn Hiếu

Nguồn tin: znews.vn