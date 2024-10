Đang chơi ngoài nhà, bé trai bị bầy chó hoang lao tới tấn công

Your browser does not support the video tag.

Theo India Today, vụ việc xảy ra tại khu vực Công viên Yash của thành phố. Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy, đứa trẻ đứng bên lề đường và vẫy tay chào một con chó đen.

Trong clip, cậu bé không có dấu hiệu khiêu khích, nhưng đột nhiên, một bầy chó lao vào cậu. Bị tấn công, cậu bé ngã xuống đất. Đàn chó sau đó cố kéo cậu bé vào bụi cây gần đó.

Cậu bé bị đàn chó tấn công.

Nghe thấy tiếng la hét của bé trai, một người này vội vã chạy tới ném đá để xua đuổi đàn chó. Bất chấp nỗ lực của cô, đàn chó vẫn không dừng lại cho đến khi hai người đàn ông đến. May mắn là cuối cùng đàn chó đã bỏ chạy.

Theo các quan chức địa phương, đứa trẻ bị thương nhẹ trong vụ việc.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn