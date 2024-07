Dân báo tin, công an bắt quả tang 4 cặp đôi đang phê ma túy

Ngày 12-7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa phát hiện 8 thanh niên nam nữ vào quán karaoke dùng ma túy trái phép.

4 cặp đôi nam nữ bị bắt quả tang vào chơi ma túy tại quán karaoke

Theo đó, khoảng 3 giờ 45 phút rạng sáng cùng ngày, qua công tác nắm tình hình và thông tin từ quần chúng Nhân dân cung cấp từ đường dây nóng tổng đài Cảnh sát 113, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an TP Tam kỳ tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Paris (đường Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ).

Qua đó, phát hiện tại phòng số 7, tầng 3 có 8 khách (4 nam, 4 nữ) đang thuê phòng hát karaoke. Lúc kiểm tra, công an phát hiện 1 đĩa sứ màu trắng, bên trên có chứa một ít chất bột màu trắng cùng 1 tờ tiền polime được cuộn tròn dạng ống hút, 1 thẻ nhựa màu đen và 2 túi nilon (dạng zíp).

Qua đấu tranh, 8 đối tượng đều thừa nhận sử dụng đĩa, thẻ nhựa màu đen, ống hút để sử dụng trái phép chất ma túy.

Các vật dụng mà nhóm đối tượng dùng để sử dụng ma túy tại quán karaoke

Đối tượng Lê Đặng Thành Nam (SN 2004; trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) thừa nhận bột màu trắng còn lại trên đĩa sứ là chất ma túy ketamin do Nam mua của một người tên Hiếu (không rõ lai lịch). Ngoài ra, còn có 4 viên nén dạng ma túy tổng hợp đã được 8 đối tượng chia nhau sử dụng hết.

Điều đáng nói, trong số 4 cô gái tham gia sử dụng ma túy có người mới 17 tuổi, còn lại là 19, 21 và 24 tuổi. Trong đó có 2 cô gái ở Quảng Nam, 2 cô gái ở tỉnh Hậu Giang.

Tổ công tác đã lập hồ sơ vụ việc, bàn giao cho Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động