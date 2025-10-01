Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An sẽ 2 không “văn nghệ và hoa chúc mừng”

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội sẽ diễn ra phiên trù bị vào chiều ngày 1/10, phiên chính thức vào ngày 2/10 và bế mạc vào ngày 3/10. Tham dự Đại hội có 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 200.579 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh buổi họp báo.

Chủ đề Đại hội hướng đến là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới” với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, cho biết: Hiện nay các xã, phường ở Nghệ An vừa qua chịu ảnh hưởng, thiệt hại rất lớn do bão số 10, cho nên Đại hội không có chương trình văn nghệ, không nhận hoa chúc mừng.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, ban tổ chức có gửi đến các đại biểu một cuốn sách mang tên Người Xứ Nghệ của tác giả Nguyễn Như Khôi như là một món quà tinh thần. Đại hội cũng chỉ nhận 2 lẵng hoa chính đại diện, một là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và hai là của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn