Đà Nẵng: Bắt Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ về tội nhận hối lộ

Chiều 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Hồ Văn Khoa - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) để điều tra làm rõ tội danh nhận hối lộ.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định liên quan đến việc đấu thầu và thi công gói thầu nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ, ông Hồ Văn Khoa và một số cá nhân đã nhận hối lộ gần 3 tỷ đồng từ Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng (trụ sở tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) để giúp doanh nghiệp này trúng một số gói thầu.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, chiều 6/4, lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét nơi làm việc tại UBND quận Cẩm Lệ và nhà riêng của ông Khoa tại địa chỉ 48 Bùi Xương Tự. Đoàn khám xét có sự tham gia của Công an Đà Nẵng, Viện kiểm sát,...

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng có mặt tại nhà ông Hồ Văn Khoa vào chiều 6/4 để thực hiện lệnh khám xét nhà.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các ông: Võ Thiên Sinh (44 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) - Nguyên Phó chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ; ông Võ Thành Quý (36 tuổi, ngụ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) - Nguyên trưởng Phòng quản lý đô thị quận Cẩm Lệ và ông Nguyễn Đặng Nhất Huy (41 tuổi, ngụ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) - Nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng.

Cả 3 bị can trên đều bị khởi tố để điều tra về hai tội danh đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến công tác nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước năm 2021 trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Trong đó, ông Võ Thiên Sinh và thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ của doanh nghiệp trong gói thầu thi công nạo vét cống thoát nước trên địa bàn quận này.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng có trụ sở đóng tại phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) thành lập năm 2016 với nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có thoát nước, xử lý nước thải, thi công nạo vét bùn…

Trong khoảng 6 năm hoạt động, công ty này đã tham gia 21 gói thầu, được công bố trúng thầu 12 gói, trượt sáu gói, hai gói thầu chưa có kết quả và một gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu các gói thầu đạt 53,4 tỉ đồng.

Riêng tại quận Cẩm Lệ, doanh nghiệp này tham gia 4 thì trúng thầu hết. Trong đó, tại Phòng quản lý đô thị quận Cẩm Lệ, trúng 3 gói thầu liên tiếp trong ba năm 2020, 2021, 2022 với giá trị hơn 23 tỉ đồng.

Cụ thể, gói duy tu, nạo vét bùn các tuyến mương, cống thoát nước đường dưới 10,5 trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2022 (hơn 7,8 tỉ đồng); năm 2021 (hơn 8 tỉ đồng) và năm 2020 (7,6 tỉ đồng).

Ngoài ra, công ty này còn trúng gói thầu nạo vét, khơi thông dòng chảy lạch sông Cẩm lệ dọc tuyến đường Thăng Long (năm 2021) với giá trị hơn 4,4 tỉ đồng) do Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cẩm Lệ mời thầu.

Phòng làm việc của ông Hồ Văn Khoa tại UBND quận Cẩm Lệ cũng bị lực lượng chức năng khám xét vào chiều 6/4.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 5/4/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kỳ họp với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Khoa - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ và ông Võ Thiên Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ.

Theo đó, xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy ông Hồ Văn Khoa và ông Võ Thiên Sinh đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng.

Vi phạm của ông Khoa và ông Sinh gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm mất uy tín của bản thân các đồng chí, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước. Do đó, căn cứ Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với 2 ông Hồ Văn Khoa và Võ Thiên Sinh.

Tác giả: Bình An

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn