Phi vụ sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng của cựu tổng giám đốc SJC

Bà Lê Thúy Hằng vừa bị Viện KSND tối cao truy tố về hai tội: tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 15 người còn lại, trong đó có nhiều cựu cán bộ của Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cùng bị truy tố về các tội danh này.

Theo cáo trạng, bà Hằng bị cáo buộc chủ mưu thực hiện hai phi vụ chiếm đoạt 95 lượng vàng và đưa nguyên liệu bên ngoài vào khi gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, để sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Tuồn vàng bên ngoài để sản xuất vàng miếng

Cáo trạng nêu Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC bình ổn giá. Doanh nghiệp còn được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.

Mỗi khi SJC gia công, Ngân hàng Nhà nước sẽ lập tổ giám sát trực tiếp và qua màn hình camera để theo dõi tất cả 12 bước trong các khâu.

Tuy nhiên, cựu Tổng giám đốc SJC đã bàn bạc với Trần Tấn Phát (phó giám đốc xưởng vàng) tìm cách lợi dụng sơ hở của tổ giám sát để đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC. Vàng được sản xuất trái phép được nhóm của bà Hằng đem bán ra thị trường hưởng chênh lệch, thu lời bất chính.

Kết quả điều tra xác định bà Hằng liên hệ một số đầu mối thu gom vàng ngoài thị trường để cung cấp nguyên liệu cho Phát tuồn vào xưởng.

Trong đó, từ tháng 6-2023 đến 2-2024, bà Hằng mua 2.185 lượng vàng nguyên liệu với tổng giá trị 128 tỉ đồng của một chủ tiệm vàng ở TP.HCM. Ngoài ra, bà Hằng còn mua 88 lượng vàng của tiệm khác với giá 6,1 tỉ đồng. Toàn bộ số vàng mua được bà Hằng giao lại cho Phát để sản xuất vàng miếng SJC trái phép tại Xưởng vàng Tân Thuận, cáo trạng nêu.

Phát cùng với nhóm nhân công của xưởng lợi dụng lúc tổ giám sát sơ hở đã tổ chức cất giấu vàng miếng sản xuất trái phép ngay tại nhà xưởng. Kết thúc buổi gia công vàng móp méo, tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước ra về thì Phát đến nhận số vàng miếng sản xuất trái quy định đã cất giấu trước đó.

Theo cáo trạng, trong 4 năm (2021 - 2024), Công ty SJC đăng ký thực hiện 119 lần gia công vàng móp méo với tổng số gần 108 triệu lượng vàng. Cũng thời gian này, bà Hằng đã 56 lần tuồn vàng nguyên liệu cho cấp dưới để tổ chức sản xuất thêm 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Bà Hằng sau đó chỉ đạo cấp dưới bán vàng miếng này cho các tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM và một phần gửi bán cho SJC chi nhánh Hải Phòng dưới hình thức gửi bán vàng của người quen, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 74,8 tỉ đồng. Trong đó, bà Hằng được hưởng lợi 64,1 tỉ đồng và Phát hưởng 6,1 tỉ...

Chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Sau khi gia công, vàng nhẫn SJC được gửi ra Hải Phòng để bán cho khách hàng theo chỉ đạo của Huệ. Tổng số, Huệ đã bán 1.195 lượng vàng nhẫn cho 14 khách hàng, thu được hơn 91 tỉ đồng. Các khách hàng sau đó lại đem bán sang tay hưởng chênh lệch. Trừ đi chi phí sản xuất vàng nhẫn, còn lại 13,2 tỉ đồng Huệ và bà Hằng chia đôi hưởng lợi, cáo trạng nêu.

Ngoài phi vụ sản xuất vàng trái phép trên, bà Hằng còn bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng của SJC.

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao cho Công ty SJC hai đợt với tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tổng giám đốc Công ty SJC, chỉ đạo giám đốc và phó giám đốc xưởng vàng lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Từ đó, phó giám đốc xưởng vàng cùng nhân viên "rút ruột" 91 lượng vàng, tự sản xuất thành vàng nhẫn SJC loại 5 chỉ, rồi "tuồn" cho Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng mà không nộp lại cho công ty.

Đến khi quét đãi nhà xưởng định kỳ để thu gom vàng vụn, Trần Tấn Phát cùng với nhân viên tiếp tục biển thủ 4 lượng vàng rồi nấu thành 3 cục vàng nhỏ. Phát "tuồn" 3 cục vàng này cho bà Lê Thúy Hằng, khi đó là tổng giám đốc SJC.

Cơ quan truy tố cáo buộc, với các thủ đoạn trên, cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đã chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng với trị giá 8,4 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bà Lê Thúy Hằng bị xác định với cương vị tổng giám đốc đã thực hiện năm nhóm hành vi sai phạm chính, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước 95,7 tỉ đồng và hưởng lợi cá nhân 73,5 tỉ đồng.

