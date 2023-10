Cứu hộ du khách nước ngoài bị mắc kẹt ở thác nước hiểm trở

Lúc 14h30 chiều nay (29/10), Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Đà Nẵng nhận tin báo có 1 người nước ngoài bị mắc kẹt tại thác nước cao ở khu vực Suối Mơ Khe Răm, thuộc xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

Ngay lập tức, Trung tâm 114 đã điều động Công an huyện Hoà Vang, Công an quận Liên Chiều và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố cùng một số phương tiện cứu nạn chuyên dụng đến hiện trường.

Lực lượng cứu nạn phải tụt dây từ trên cao xuống tiếp cận khu vực người bị nạn

Tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp phải di chuyển quãng đường hơn 1km đường dốc mới có thể tiếp cận khu vực xảy ra sự cố.

Xác định khu vực cứu nạn có dòng thác chảy xiết nên các lực lượng đã phải dùng biện pháp tụt dây tự cứu bằng dụng cụ Pet tự hãm chuyên nghiệp để tiếp cận người bị nạn. Sau đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã mang các trang bị bảo hộ cho người bị nạn để đưa ra vị trí an toàn.

Sau gần 30 phút, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa người bị nạn ra ngoài an toàn. Được biết, người gặp nạn mang quốc tịch Nga, khoảng 31 tuổi.

