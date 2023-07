Công an TP.HCM phá tụ điểm mại dâm do người nước ngoài cầm đầu

Những người liên quan nhà hàng hoạt động mại dâm tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24-7, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 1 triệt phá tụ điểm hoạt động mại dâm quy mô lớn, do người nước ngoài cầm đầu.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ Kim Tea Hyung (48 tuổi), Cha Jin Young (46 tuổi), Lee Hyun Jun (25 tuổi, đều quốc tịch Hàn Quốc), Nguyễn Thị Ngọc Loan (34 tuổi, ngụ quận 6), Lê Tấn Thanh (48 tuổi) về hành vi môi giới mại dâm và Bùi Thị Phương Dung (34 tuổi), Bùi Duy Hà (39 tuổi, biệt danh "Tí") về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chỉ nhận khách nước ngoài

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng PC02 phát hiện nhà hàng Gallery trên đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài.

Nhà hàng hoạt động cuối tháng 6-2022 đến nay, do Kim Tea Hyung và Cha Jin Young làm chủ, trực tiếp điều hành mọi hoạt động tại cơ sở. Nhà hàng có 30 phòng karaoke không phép, cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc.

Thông qua việc môi giới của quản lý thì tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu, giá bán dâm từ 2,3 - 3,8 triệu đồng/lượt, tiền mua dâm thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng.

Tại nhà hàng có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ, khi khách có nhu cầu mua dâm thì tổng quản lý Lee Hyun Jun sẽ chỉ đạo các quản lý người Việt Nam trực tiếp điều tiếp viên nữ đến các khách sạn, chung cư cao cấp... để bán dâm cho khách.

Nhà hàng có hệ thống báo động (bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh, tivi…) khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra.

Phía trước cổng nhà hàng luôn có từ 3-5 bảo vệ, 4 tài xế và ô tô đợi sẵn để đưa đón khách và nhân viên nữ từ nhà hàng đến điểm mua bán dâm. Cửa - cổng luôn được khép hoặc đóng lại và được đề phòng nghiêm ngặt, cảnh giác.

Cảnh giới nghiêm ngặt

Bằng hình thức trên, chủ nhà hàng và quản lý thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng. Gây dựng được tiếng vang trong mảng kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam, giới ăn chơi Hàn Quốc đồn thổi nhà hàng Gallery là thiên đường, khách Hàn Quốc nào đến Việt Nam cũng phải đến trải nghiệm, thỏa mãn và chiêm ngưỡng.

Nhà hàng chỉ tiếp khách nước ngoài, vào sẽ xem hộ chiếu xác nhận quốc tịch hoặc khách được khách quen bảo lãnh. Những người cầm đầu thường xuyên chỉ đạo, tuyển dụng thêm lực lượng bảo vệ, cảnh giới nghiêm ngặt.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, thời điểm kiểm tra phát hiện Kim Tea Hyung, Lee Hyun Jun, "madam" Loan cùng 52 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ và một số khách nước ngoài đang ăn uống, hát karaoke.

Công an còn phát hiện Thanh móc nối với nhà hàng để đưa khách đến khách sạn cùng các tiếp viên nữ để mua bán dâm. Kiểm tra khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé (quận 1), công an phát hiện có hai cặp khách là người Hàn Quốc và nữ tiếp viên đang mua bán dâm tại hai phòng.

Làm việc với công an, những người này khai sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng thì được quản lý Lee Hyun Jun và Loan môi giới cho mua dâm với hai tiếp viên nữ với giá 3,8 triệu đồng/lượt.

Qua điều tra, Kim Tea Hyung và Cha Jin Young cùng góp vốn kinh doanh nhà hàng. Ngay khi cơ quan công an triệu tập Kim Tae Hyung thì Cha Jin Young nhanh chóng bỏ trốn và tìm đường sang Campuchia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM phát hiện Cha Jin Young cùng người tình đang lẩn trốn ở Cần Thơ nên đưa về đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, những người này khai vì ham lợi nên đã chỉ đạo cho điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm với khách, mục đích kéo khách, tăng doanh thu, lợi nhuận về cho nhà hàng, doanh thu hằng tháng trên 4 tỉ đồng từ các hoạt động mại dâm.

Ngoài ra, Kim Tea Hyung, Cha Jin Young khai nhận để nhà hàng hoạt động được thuận lợi, hạn chế việc kiểm tra cho nên đưa số tiền 120 triệu đồng để Dung và Hà đứng ra đi "ngoại giao" với các cơ quan chức năng có liên quan nhằm không bị kiểm tra.

Bùi Thị Phương Dung và Bùi Duy Hà tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước nhà hàng luôn có bảo vệ túc trực để báo động - Ảnh: Công an cung cấp

Tác giả: Minh Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ