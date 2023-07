Công an tỉnh sẵn sàng các phương án ứng phó mùa mưa bão

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão trên biển Đông và mưa lớn, đồng thời thực hiện công điện của Bộ Công an và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động ứng phó với cơn bão số 1.

Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng để ứng phó bão

Theo đó, các đơn vị Công an địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, phương án của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết; tăng cường quân số ứng trực, thường trực, sẵn sàng tham gia ứng phó khi có tình huống xấu do thời tiết gây ra; thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn cơ sở, tuyên truyền, cảnh báo và nhắc nhở người dân chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông giúp người dân neo đậu tàu, thuyền để tránh bão

Đặc biệt, Công an các đơn vị địa phương có tuyến biển như Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai… phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh, trật tự. Huy động lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xấu xảy ra.

Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền văn hóa giao thông với bình yên sông nước và trao tặng áo phao cho người dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai

Các đơn vị cần chủ động kiểm tra, rà soát trụ sở, nơi làm việc của đơn vị (đặc biệt các đơn vị có trụ sở làm việc nằm trong khu vực không an toàn, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở) để có biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ, mục tiêu trọng điểm, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ thông tin, liên lạc thông suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó khi thiên tai xảy ra. Đồng thời, tích cực phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng mưa bão để hoạt động.

Công an huyện Thanh Chương phối hợp với các lực lượng trắng đêm có mặt ở các điểm xung yếu để giúp dân sơ tán, chỉ đạo việc ứng phó với mưa lũ. Lực lượng Công an phối hợp tiến hành sơ tán dân ở vùng ngập sâu. ảnh tháng 9/2022

Phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn kiểm tra, rà soát nơi ở không an toàn, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳ Hợp kiểm tra, chốt chặn các cầu tràn, đảm bảo an toàn cho người dân, giúp người dân di chuyển qua cầu tràn. ảnh tháng 9/ 2022.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài áo phao an toàn

Riêng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa mưa bão; chủ động phòng ngừa không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng, tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống lũ lụt xảy ra.

Tác giả: Cao Loan - Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn