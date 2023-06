Công an Quảng Bình triệt phá đường dây cá độ online 200 tỷ đồng

Pháp luật

Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TX Ba Đồn và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức game online và cá độ bóng đá qua mạng internet.