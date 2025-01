Công an làm việc với người đàn ông lấy kiếm đe dọa khi bị nhắc nhở vì hái hoa ở công viên

Người đàn ông đi xe Mercedes lấy kiếm ra đe dọa khi bị nhắc nhở do hái hoa ở công viên gần tháp Trầm Hương - Ảnh cắt từ clip

Chiều 12-1, ông Lưu Thành Nhân - phó chủ tịch UBND TP Nha Trang - cho biết Công an thành phố này đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật vụ người đàn ông cầm kiếm đe dọa nữ bảo vệ sau khi bị nhắc nhở vì hái hoa ở công viên.

Your browser does not support the video tag.

Diễn biến vụ người đàn ông lấy kiếm đe dọa khi bị nhắc nhở vì hái hoa gần tháp Trầm Hương

Kết quả điều tra ban đầu của công an xác định khoảng 15h ngày 11-1, chị Đ.T.M.H. (23 tuổi, trú TP Nha Trang, nhân viên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang) cùng một số nhân viên công ty đang chăm sóc, trang trí hoa tại khu vực công viên bên cạnh tháp Trầm Hương (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang).

Thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Bình (53 tuổi, trú TP Nha Trang) điều khiển xe hơi Mercedes chở theo 1 phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đến khu vực trên rồi dừng lại.

Khi ông Bình xuống xe đi bộ lên lề đường đến khu vực công viên bẻ hoa để tặng người phụ nữ đi cùng thì bị chị H. phát hiện nên nhắc nhở ông Bình.

Ngay lúc đó, ông Bình có lời lẽ chửi bới xúc phạm chị H. rồi quay lại xe hơi mở cốp lấy một cây kiếm chạy đến thách thức, đe dọa chị H..

Thấy vậy, người phụ nữ đi đến can ngăn ông Bình, giữ lấy cây kiếm và đẩy ông này lên xe.

Ông Bình lấy một chai nước từ trong xe ném về phía nhân viên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang rồi mới điều khiển xe hơi chở người phụ nữ bỏ đi.

Theo ông Nhân, chiều 11-1, Công an TP Nha Trang đã làm việc với ông Bình, đồng thời tạm giữ cây kiếm là tang vật.

Hiện Công an TP Nha Trang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ