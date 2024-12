Công an Hà Nội bắt giữ Nguyễn Phương Linh

Ngày 9/12, Công an Hà Nội cho biết, Công an quận Ba Đình đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Phương Linh (20 tuổi, trú tại Liễu Trì, Mê Linh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Phương Linh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, khoảng 12h ngày 3/12, Nguyễn Phương Linh đến phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình để mua đồ ăn về nhà.

Trong lúc chờ, Linh phát hiện có một chiếc điện thoại iPhone 14 Promax để trên bàn. Lợi dụng chủ quán không để ý, đối tượng đã lấy trộm chiếc điện thoại trên đút vào túi ngoài áo khoác đang mặc trên người.

Ngay sau đó, Linh bị chủ quán phát hiện, hô hoán, đồng thời báo Công an phường Nguyễn Trung Trực.

Tổ công tác Công an phường đã lập tức xuống hiện trường đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường để làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an quận Ba Đình đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn