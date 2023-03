Công an đồng loạt kiểm tra 18 chi nhánh Công ty F88

Ngày 23-3, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết lực lượng Công an tỉnh này đã đồng loạt kiểm tra hành chính 18 địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang. Trong đó, trụ sở chính và các điểm kinh doanh của chi nhánh công ty này trên địa bàn 9 huyện, TP Bắc Giang của tỉnh.

Lực lượng Công an Bắc Giang kiểm tra tại 18 địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88

Theo đó, các tổ công tác của Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tập trung kiểm tra về một số nội dung liên quan như: Giấy phép kinh doanh; việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang…

Việc đồng loạt kiểm tra đối với các điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang lần này nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để kịp thời hướng dẫn, đồng thời nếu phát hiện những hành vi vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an kiểm tra tại một chi nhánh F88 ở TP Bắc Giang

Trước đó, Công an TP HCM, Công an TP Cần Thơ, Công an các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang, An Giang cũng đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh của công ty này. Trong đó, qua kiểm tra, công an một số tỉnh đã phát hiện một số phòng giao dịch có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật.

