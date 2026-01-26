Con dâu tái hôn, bố mẹ chồng Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả đi

Ông Trường trao quà cưới cho cô dâu Nguyễn Thị Xuân và chú rể Xuân Huy.

Ngày 13/1 vừa qua, trên sân khấu đám cưới của cô dâu Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1995) và chú rể Phan Xuân Huy (sinh năm 1993) diễn ra điều đặc biệt khi có tới 3 cặp phụ huynh cùng xuất hiện.

Ngoài bố mẹ ruột của cô dâu và chú rể, còn có ông Phạm Văn Trường (sinh năm 1969) và bà Trần Thị Hải (sinh năm 1971) - bố mẹ chồng cũ của Xuân.

Đại diện nhà gái, hai người cùng bố mẹ ruột Xuân đứng ra trao dâu, nhận rể, thậm chí chuẩn bị vàng tặng làm của hồi môn. Bên dưới, nhiều quan khách biết câu chuyện phía sau của gia đình cũng xúc động, không cầm được nước mắt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Thị Xuân cho biết cô về làm dâu nhà ông Trường, bà Hải vào năm 2016. Đến năm 2019, khi con gái đầu lòng mới được 2 tuổi, chồng Xuân đột ngột qua đời do tai nạn.

Xuân bên mẹ đẻ, bố mẹ chồng cũ, bố mẹ chồng mới, bố đẻ và chú rể (từ trái qua phải).

Gượng dậy sau cú sốc, suốt 6 năm qua, Xuân vẫn làm tròn đạo con dâu khi nuôi nấng con gái nhỏ và lo liệu việc nhà chồng. Cô cũng được bố mẹ chồng thương như con gái ruột, hỗ trợ nhiều việc chăm con.

"Tôi rất biết ơn bố mẹ khi vừa là điểm tựa tinh thần, vừa giúp đỡ tôi đủ thứ để tôi yên tâm kiếm tiền", cô chia sẻ, cho biết hiện mở một tiệm làm tóc nhỏ ở Nghệ An.

Sau khi chồng qua đời vài năm, cũng có một số người ngỏ ý làm quen, muốn được tìm hiểu nhưng Xuân đều từ chối. Một phần vì cô thương con còn nhỏ, một phần chưa sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân khác.

Con gái Xuân trong ngày vui của mẹ.

Đến năm 2024, Xuân quen Huy thông qua một học viên cũ ở tiệm làm tóc. Thấy anh hiền lành, chăm chỉ lại nói chuyện hợp nhau, cô mới đồng ý tìm hiểu.

Sau đó, ngay khi xác định mối quan hệ nghiêm túc với đối phương, Xuân cũng chia sẻ với bố mẹ chồng và nhận sự ủng hộ.

Thậm chí khi bàn chuyện cưới xin, vợ chồng ông Trường đề xuất với bố mẹ đẻ Xuân rằng xin được phép tổ chức hôn lễ tại nhà, gả cô đi như con gái ruột.

"Bố mẹ nói rất thương tôi, muốn tôi không được thua kém ai dù là kết hôn lần thứ nhất hay thứ hai. Họ muốn tổ chức chu toàn để tôi yên tâm, hạnh phúc về nhà chồng mới", cô kể.

Trong ngày trọng đại, 50 mâm cỗ được vợ chồng ông Trường chuẩn bị chu toàn, mời đông đủ người thân, bạn bè tới chung vui. Trong giây phút trao quà cưới, hai người rưng rưng: "Hai con phải sống thật hạnh phúc nhé".

"Khoảnh khắc đó tôi thực sự xúc động, không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành tới bố mẹ. Tôi cảm thấy thực sự may mắn khi được làm con dâu hai người thời gian qua", cô bày tỏ.

Tác giả: Mai An

Ảnh: NVCC

Nguồn tin: znews.vn