'Cô tiên' Trúc Phương có vai trò gì trong đường dây ma túy 28.000 tỷ đồng qua đường hàng không?

'Cô tiên' Trúc Phương là 'mắt xích cuối' trong đường dây vận chuyển ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM mới đây đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi, cư trú tại quận 1, thường được biết đến với biệt danh “cô tiên từ thiện”) với cáo buộc liên quan đến hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến vụ việc, nhiều đối tượng khác cũng đang bị điều tra trong quá trình mở rộng chuyên án nhưng công an chưa công bố. Việc công khai bắt giữ bị can này được cho là do người này có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương khi bị bắt. Ảnh: CA TPHCM

Báo Vietnamnet dẫn thông tin từ Công an TP.HCM, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cùng một số cá nhân có liên quan đến đường dây ma túy quốc tế, vận chuyển từ Pháp về Việt Nam thông qua đường hàng không, được phát hiện vào giữa tháng 3/2023.

Bị can được xác định là "mắt xích" cuối trong đường dây ma túy này, từng mua ma túy từ các đối tượng đã bị bắt để sử dụng. “Cô tiên” Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng bị công an xác định là mua ma túy để tụ tập sử dụng cùng một số người, ZNews cho hay.

Dựa trên lời khai của các đối tượng đã bị bắt và qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã tổ chức phục kích, bắt giữ các đối tượng tiêu thụ để củng cố chứng cứ, đảm bảo xử lý theo pháp luật, đồng thời nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Trong Chuyên án VN10, công an đã khởi tố hơn 1.100 đối tượng

Công an TP.HCM cho biết, trong thời gian qua, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh điều tra, mở rộng và truy quét toàn bộ đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không, do Cục Hải quan TP phát hiện vào ngày 16/3/2023 (Chuyên án VN10).

Qua quá trình theo dõi “dòng chảy” ma túy từ các “ông trùm”, Ban Chuyên án đã triệt phá thêm 146 đường dây, băng nhóm mua bán và vận chuyển trái phép ma túy hoạt động ở nhiều quận, huyện, tỉnh thành, qua đó khởi tố thêm 630 bị can.

Tính đến nay, kết quả đấu tranh chuyên án đã phá gần 500 đường dây và băng nhóm ma túy, khởi tố 1.132 bị can, xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện cho 201 đối tượng; thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật khác; bước đầu làm rõ các giao dịch mua bán ma túy có giá trị lên đến hơn 28.000 tỷ đồng.

Chuyên án VN10 được thành lập sau khi phát hiện ma túy được ngụy trang, vận chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không. Ảnh: Hải Quan TP.HCM

Trước đó, vào ngày 16/3/2023, khi kiểm tra hành lý của hành khách và phi hành đoàn nhập cảnh trên chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM), phối hợp với các đơn vị liên quan, đã phát hiện trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không có chứa hơn 11 kg ma túy.

Số ma túy tổng hợp này được các đối tượng ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng và nước súc miệng, sau đó thuê các tiếp viên hàng không mang về Việt Nam.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn