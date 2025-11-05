Cơ ngơi bề thế ngoài đời thực của 'tổng tài' nhà giàu gây sốt trên VTV

Mới đây, diễn viên Hà Việt Dũng thu hút sự chú ý của khán giả với vai Viễn - "tổng tài" trong phim truyền hình "Cách em 1 milimet". Ảnh: chụp màn hình VTV
Trên trang cá nhân, Hà Việt Dũng thường xuyên chia sẻ về cơ ngơi đang được xây dựng tại Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Ảnh chụp màn hình
Phần móng và cột bê tông đã hoàn thiện, chia rõ từng khối chức năng. Ảnh chụp màn hình
Khung cửa sổ và cửa chính thiết kế rộng, tạo độ thoáng. Ảnh chụp màn hình
Bên trong ưu tiên trần cao, có giếng trời lấy ánh sáng tự nhiên. Ảnh chụp màn hình
Các ô vòm cong mềm mại tạo điểm nhấn giữa tổng thể vuông vức. Ảnh chụp màn hình
Cầu thang ngoài trời bằng gỗ nâu đỏ, được xử lý kỹ lưỡng đảm bảo độ bền. Ảnh chụp màn hình
Tầng trệt với sàn lát gạch bông họa tiết cổ điển. Ảnh chụp màn hình
Cầu thang trong nhà bằng gỗ tự nhiên giữ nét mộc mạc gợi nhớ kiểu nhà sàn. Ảnh chụp màn hình
Khung nhà chính gồm 2 tầng với khoảng hiên rộng rãi, lan can kim loại. Ảnh chụp màn hình
Nam diễn viên cùng bố trồng nhiều cây và hoa xung quanh, tạo cảnh quan đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình
Ngoài diễn xuất, Hà Việt Dũng còn kinh doanh nhà hàng, homestay tại Bản Lác. Ảnh: FBNV
Khu homestay của Hà Việt Dũng có không gian mở, bao quanh bởi ruộng lúa, cây xanh và hồ nước, vừa là nơi nghỉ dưỡng, vừa là chốn để anh tĩnh tâm mỗi khi rời phim trường. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn