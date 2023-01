Có gì trong bảo tàng 18+?

Kết hợp giữa sự sâu sắc và vui tươi, Bảo tàng Tình dục (Museum of Sex) trở thành một trong những điểm thu hút hàng đầu của New York đối với khách du lịch kể từ khi ra mắt tại Manhattan năm 2022. CNN đưa tin trong mùa xuân 2023, người dân và du khách đến Miami, Florida, có cơ hội tham gia vào trải nghiệm thú vị này khi chi nhánh mới của bảo tàng khai trương tại thành phố biển nổi tiếng nước Mỹ.

Tác phẩm Untitled (2020) - một phần trong triển lãm bảo tàng cá nhân lớn đầu tiên của nghệ sĩ Nhật Bản Hajime Sorayama tại Mỹ. Ảnh: The Museum of Sex.

Đến với chi nhánh mới, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều điều thú vị, từ robot gợi cảm đến triển lãm về lịch sử các sản phẩm sức khỏe tình dục. Giám đốc điều hành kiêm người sáng lập bảo tàng, Daniel Gluck, cho biết việc mở rộng thể hiện tham vọng trở thành diễn đàn kích thích tư duy về giới tính và tình dục.

Được bố trí ba không gian trưng bày lớn, bảo tàng giới thiệu những tác phẩm cá nhân của họa sĩ Nhật Bản Hajime Sorayama, từng hợp tác với Dior Men và ca sĩ The Weeknd. Trong đó có 4 tác phẩm điêu khắc người máy gợi cảm, cao hơn 2,7 m, cũng như 20 bức tranh khiêu dâm mang phong cách viễn tưởng – hoài cổ.

Khách tham quan cũng được khám phá cuộc triển lãm có tiêu đề Modern Sex: 100 Years of Design and Decency, từ đó nâng cao nhận thức về các sản phẩm sức khỏe tình dục thay đổi như thế nào kể từ những năm 1920.

Ngoài ra, chi nhánh mới còn mang đến trải nghiệm Super Funland: Journey into the Erotic Carnival, công trình được thiết kế như hội chợ, do nhiều nghệ sĩ và nhà thiết kế lắp đặt, bao gồm drag queen đình đám nhất thế giới RuPaul Charles. Công trình này có 20 “trò giải trí”, trong đó có một bể chứa nàng tiên cá rộng 12 m.

Những thiết kế máy rung trong lịch sử. Ảnh: The Museum of Sex.

Theo CNN, Snøhetta, công ty kiến trúc Na Uy đứng sau công trình tưởng niệm Ngày 11/9 National September 11 Memorial Museum Pavilion ở New York, chịu trách nhiệm cải tạo nhà kho rộng 2972 m2 ở khu phố Allapattah của Miami thành không gian bảo tàng. Đây là vị trí đắc địa khi ngày càng tập trung nhiều địa chỉ về nghệ thuật và thiết kế. Cơ sở mới rộng hơn bảo tàng gốc ở New York, không có không gian bán lẻ và quầy bar.

Kể từ khi mở cửa trên Đại lộ số 5 của Manhattan hai thập kỷ trước, Bảo tàng Tình dục - còn được gọi là MoSex - đã tổ chức hơn 40 cuộc triển lãm "cam kết bảo tồn, giới thiệu và tôn vinh ý nghĩa văn hóa của tình dục con người”. Những cuộc triển lãm gần đây cũng nhìn nhận nghiêm túc các vấn đề từ phá thai đến mại dâm.

Bộ sưu tập của bảo tàng chứa hơn 20.000 hiện vật và tác phẩm nghệ thuật, bao gồm các bức ảnh, trang phục và đồ chơi tình dục trong lịch sử. Gluck cho biết việc mở cơ sở ở Miami, vốn đã có một bảo tàng nghệ thuật khiêu dâm, đánh dấu "cột mốc quan trọng" đối với tổ chức này.

Tờ quảng cáo của những năm 1920 từ một cuộc triển lãm khám phá các sản phẩm sức khỏe tình dục. Ảnh: The Museum of Sex.

