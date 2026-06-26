Cô gái Việt tốt nghiệp Harvard với điểm tuyệt đối

Cô gái 25 tuổi đeo dải băng hình bản đồ Việt Nam là một trong những học viên nhận bằng tốt nghiệp ngày 27/5. Đối với Phương, niềm vui ấy lớn nhưng không quá bất ngờ, vì trước khi luận văn được đánh giá đạt yêu cầu, bảng điểm của cô đã trọn vẹn điểm 4.0.

"Mình rất tự hào khi khoe được điều quan trọng hơn cả tấm bằng ngay trên ngực áo, đó là quê hương Việt Nam của mình", Phương chia sẻ.

Trong lễ tổng kết trước đó của trường, Thu Phương dành một phần bài phát biểu để cảm ơn bố mẹ bằng tiếng Việt.

"Ba mẹ là những người thầy lớn nhất của con, không phải vì dạy con mọi thứ, mà vì đã cho con can đảm để học tất cả những điều ba mẹ chưa từng học". Phương chia sẻ.

Nguyễn Đỗ Thu Phương là cựu học sinh trường THPT chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng). Trước khi đến Harvard vào năm 2024, cô từng tốt nghiệp cùng lúc ngành Điều dưỡng, trường Đại học VinUni, và ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương.

Nguyễn Đỗ Thu Phương trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thu Phương không nghĩ chuyến xuất ngoại đầu tiên lại đưa cô sang tận Mỹ. Chuyến bay gần 30 tiếng với hai lần quá cảnh khiến cô gặp không ít khó khăn, từ làm thủ tục đến khuân chiếc vali to ngang người. Sau khi hạ cánh, Phương nhớ đã mất gần một tiếng để tìm cách gọi xe về nơi ở, nhưng đến nhầm địa chỉ vì thành phố bên cạnh có số nhà và tên đường giống hệt.

"Về đến nơi, mình nằm luôn vì mệt, nhưng vẫn rất háo hức vì ước mơ trở thành hiện thực", Phương nhớ lại.

Tiếp đó là chuỗi ngày thích nghi liên tục. Trong lớp học với sinh viên từ nhiều quốc gia, Phương nhiều lần không theo kịp các cuộc thảo luận vì chưa quen với các âm điệu tiếng Anh, từ châu Phi đến Nam Á. Để không bỏ lỡ kiến thức, Phương vừa cố gắng nghe vừa ghi âm, rồi dùng AI để chuyển thành văn bản và đọc thêm tài liệu liên quan. Cách học này giúp Phương nhanh chóng bắt nhịp chương trình, mạnh dạn đặt mục tiêu tốt nghiệp với điểm tuyệt đối ngay sau học kỳ đầu tiên. Ngoài giờ học, Phương cũng tìm hiểu lịch sử, văn hóa của quê hương của bạn bè để có thêm chủ đề trò chuyện và hiểu hơn về những góc nhìn khác biệt.

"Không khí học hỏi rất say mê cả trong và ngoài lớp học. Mọi người luôn sẵn sàng chỉ cho nhau từng chút một", Phương chia sẻ.

Hết năm thứ nhất, cô trở lại Sa Pa (Lào Cai) để thăm các bạn nhỏ trong một dự án thiện nguyện ngày trước, cũng như bắt tay nghiên cứu về ảnh hưởng tâm lý của việc kết hôn sớm với phụ nữ H'mông. Luận văn chỉ ra rằng những tổn thương tâm lý của họ chủ yếu bắt nguồn từ áp lực xã hội và định kiến giới. Việc vượt qua tổn thương thường gắn với vai trò của những cá nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng hơn là can thiệp y tế lâm sàng.

"Mình từng nghĩ đã hiểu rõ cộng đồng này sau ba năm gắn bó. Nhưng phải đến lần này, sau hàng chục cuộc phỏng vấn, mình mới nhận ra những tổn thương này có thật mà chưa từng được gọi tên", cô cho hay.

Đây cũng chính là chủ đề Phương nhắc đến trong bài luận vào trường năm 2024 và đang phát triển nghiên cứu theo hướng đề xuất giải pháp.

Thu Phương (ngoài cùng, bên trái) cùng gia đình học sinh trong dự án dạy tiếng Anh, năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Christina Lively, Phó Giám đốc Đào tạo tại khoa Y tế toàn cầu và Y học xã hội, trường Y Harvard, nhận xét Thu Phương chăm chỉ, tận tâm và nghiêm túc trong học tập. Tốt nghiệp với điểm tuyệt đối là thành quả xứng đáng với quá trình nỗ lực bền bỉ của nữ sinh.

"Hơn cả điểm số xuất sắc, chúng tôi tự hào khi Phương đã tiến bộ rõ rệt về năng lực nghiên cứu và kiến thức chuyên môn. Chúng tôi rất mong đợi những đóng góp tích cực của em trong lĩnh vực y tế toàn cầu", cô Christina chia sẻ.

Từ quyết tâm theo đuổi ước mơ đến Harvard rồi tốt nghiệp xuất sắc, Thu Phương nhìn nhận đây là hành trình trưởng thành "hơn cả tưởng tượng". Không chỉ mở rộng góc nhìn về thế giới, cô còn rèn luyện các kỹ năng như thấu cảm, quan sát dân tộc học... để theo đuổi các nghiên cứu nâng cao sức khỏe cộng đồng.

"Quan trọng nhất, mình đã học được cách chăm sóc bản thân tốt hơn", Phương nói.

Thời gian này, cô tìm kiếm cơ hội làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu y tế và mong muốn sớm trở về Việt Nam để tiếp tục đồng hành cùng các cộng đồng yếu thế.

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Phương cảm ơn bố mẹ trong bài phát biểu tốt nghiệp thạc sĩ ở trường Y Harvard. Video: Nhân vật cung cấp

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: vnexpress.net