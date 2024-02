Cô gái có đặc điểm cơ thể đàn ông cũng ghen tị

Mi Ae là một cô nàng sở hữu ngoại hình xinh đẹp, bắt mắt. Nhìn bề ngoài, Mi Ae có vẻ nhỏ nhắn, mảnh mai song khi diện các trang phục kiệm vải, cô lộ rõ đặc điểm hình thể đến đàn ông cũng phải ghen tị, đó là vòng 2 cực kỳ rắn chắc với cơ số 11 hằn sâu, sắc nét như tạc.

Không ít người cho rằng để có được đặc điểm hình thể hiếm có ở phụ nữ, Mi Ae đã phải can thiệp “dao kéo”. Tuy nhiên, cô nàng khẳng định những gì mình có được là kết quả của luyện tập cùng một chút may mắn do cơ địa trời sinh.

Trái ngược với vẻ nhỏ nhắn bên ngoài, Mi Ae sở hữu vòng 2 cực săn chắc

Bản thân Mi Ae thừa nhận cô là người ăn nhiều nhưng không béo. Trong khi phần đông các cô gái luôn bị ám ảnh với cân nặng và đồ ăn ngon thì Mi Ae ngược lại, thường xuyên thưởng thức những món ăn ngon miệng, từ sườn nướng, khoai chiên cho đến mỳ ý, lẩu, bánh ngọt… Mi Ae còn đặc biệt mê uống soju – một loại rượu truyền thống của Hàn Quốc.

Dù ăn nhiều nhưng Mi Ae vẫn không gặp tình trạng thừa cân, luôn duy trì hình thể hoàn mỹ với chân tay nhỏ nhắn, bụng phẳng, eo thon, vòng 3 cong vút. Bí quyết của cô nàng là tập Pilates kết hợp gym. Đây đều là hai bộ môn nổi tiếng giúp phái đẹp “gọt” dáng, tăng lượng cơ bắp song vẫn duy trì được sự mềm mại nếu biết cách kết hợp hợp lý.

Ngoài gym và Pilates, Mi Ae rất thích bơi lội. Cô có khả năng bơi và lặn khá tốt. Bơi lội là hình thức vận động toàn thân đốt calo hiệu quả, do đó người đẹp có thể ăn thỏa thích những món ngon không sợ béo.

Bí quyết có vòng 2 như tạc cùng vẻ ngoài xinh đẹp, tươi tắn của Mi Ae còn nằm ở rượu vang. Cô dùng rượu vang gần như hàng ngày, ưu tiên rượu vang đỏ bởi đây là nguồn chống oxy hóa dồi dào cũng như hỗ trợ tiêu hóa.

Dù ăn nhiều song người đẹp luôn có những nguyên tắc và bí quyết nhỏ giúp cơ thể không tích mỡ

Dù ăn nhiều nhưng Mi Ae luôn đặt ra nguyên tắc không ăn khuya. Cô thường kết thúc bữa cuối cùng trong ngày trước 7 giờ tối. Với những ngày đã trót ăn quá nhiều vào buổi sáng và trưa, người đẹp chỉ ăn rau xanh hoặc uống nước ép để cân bằng cơ thể.

Buổi sáng, sau khi tập luyện, Mi Ae thường dùng một thanh protein giúp bổ sung đạm cho cơ thể. Theo người đẹp, đạm là yếu tố then chút giúp tạo nên body săn chắc, giúp vòng 2 ngày càng rõ nét. Ngoài ra, các thực phẩm chức năng chứa collagen cũng được Mi Ae dùng thường xuyên với mong muốn duy trì vẻ ngoài không dấu vết lão hóa.

Vòng 2 của Mi Ae là niềm ao ước của cả phụ nữ và đàn ông

Cô nàng thường diện những trang phục khoe tối đa lợi thế hình thể

Mi Ae là gương mặt được nhiều nhãn hàng về thực phẩm, làm đẹp săn đón

