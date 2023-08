Cô đồng 'bổ cau' Trương Hương: Từng có vài đời chồng, liên tục nói không biết, không nhớ khi bị hỏi cung

Đã có nhiều chồng, từng đi bán giò chả trước khi nổi tiếng cõi mạng

Mới đây, hòa vào dòng chảy dư luận, những thông tin về việc Chủ tịch phường Hiến Thành (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) tiết lộ lý lịch của 'cô đồng' này đã được đào lại. Theo đó, trước khi nổi như cồn trên mạng xã hội, cô đồng này từng bán giò chả và có vài đời chồng.

Theo Báo Dân trí đưa tin hồi tháng 2/2023, Chủ tịch phường Hiến Thành cho biết, cô này trước lấy chồng ở Thái Bình, sau đó vợ chồng bỏ nhau. Hương lại lấy chồng ở Hưng Yên, nghe nói đang bỏ nhau tiếp, địa phương không rõ lắm vì 'giờ ly hôn không cần báo địa phương, đến thẳng tòa'.

Trương Thị Hương tại cơ quan điều tra

Nhiều thông tin khác cũng chia sẻ về đời tư của cô đồng này trước khi nổi như cồn trên mạng xã hội, theo vị Chủ tịch phường nơi cô sinh sống, cô là con gái lớn trong gia đình có 3 chị em. Vài năm trở lại đây, gia đình chuyển vào tỉnh Đắk Lắk sinh sống nên căn nhà không có ai ở, Hương lấy chồng ở Hưng Yên và thỉnh thoảng trở về trông coi căn nhà của bố mẹ.

Trước đây, Trương Thị Hương đi bán giò, chả phụ giúp bố mẹ. Thỉnh thoảng, người này có trở về căn nhà của bố mẹ ở phường Hiến Thành để sinh sống. Bên trong căn nhà, Hương có lập một điện thờ và thực hiện các hoạt động hầu đồng. Người dân ở đây cho biết, người phụ nữ này làm nghề hầu đồng và xem bói được khoảng 2 năm, nhưng chỉ thực sự nổi tiếng sau đó thông qua những đoạn video clip được chia sẻ trên MXH.

Liên tục trả lời 'không biết gì, không nhớ gì' khi hỏi cung

Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương chia sẻ với báo Dân Trí về quá trình điều tra về cô đồng bổ cau, cho biết đơn vị này đã có quyết định phân công xử lý những thông tin báo cáo vi phạm của bị can Trương Thị Hương từ 22/2/2023.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ việc, Công an thị xã Kinh Môn gặp cản trở ngại về phía đối tượng bị tố cáo và người làm đơn tố cáo. Theo công an, khi được hỏi, Hương không chịu nói gì hoặc kiên quyết nói: 'Không biết gì, không nhớ gì'. Về phía những người tố cáo cô đồng Hương, do ngại bị dư luận chê cười là u mê dại dột nên chấp nhận mất tiền và không muốn hợp tác với cơ quan điều tra.

Vị đội trưởng điều tra viên cho biết, mặc dù nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân đến từ Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên nhưng Công an thị xã Kinh Môn quyết định chọn trường hợp tố cáo của anh Trần Thế Xuân ở Hải Phòng để điều tra trước. Lý do là anh Xuân không ngại dư luận, sẵn sàng cung cấp đầy đủ bằng chứng và lời khai cho cơ quan chức năng.

Sau 3 tháng điều tra, đến tháng 5 năm nay, chính quyền Hải Dương đã họp 3 bên, 2 cấp gồm công an, viện kiểm sát và tòa án giữa thị xã Kinh Môn và tỉnh Hải Dương để trao đổi, xin ý kiến về vụ việc này.

Đến ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174, khoản 2, Bộ luật Hình sự. Ngày 4/8, cơ quan này ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Trương Thị Hương, bắt tạm giam đối tượng này.

Công an thị xã Kinh Môn cho biết, đơn vị này đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, vẫn tiếp tục nhận đơn tố cáo của người dân về cô đồng Trương Thị Hương.

Tác giả: Minh Trang

Nguồn tin: Báo Công thương