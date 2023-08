CLIP: Trưởng công an huyện cho “ém quân” đánh úp 29 đối tượng đánh bạc

Ngày 4-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý 10 đối tượng liên quan vụ đánh bạc.

Your browser does not support the video tag.

Clip Bắt quả tang 29 đối tượng liên quan vụ đánh bạc

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 45 ngày 1-8, Công an huyện Tân Hiệp bố trí bắt quả tang 29 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại nhà của một phụ nữ ở xã Thạnh Trị.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc này do Lưu Đức Thắng (39 tuổi; ngụ xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp) cầm đầu, đứng ra tổ chức và thu tiền xâu.

Để đối phó với lực lượng công an, Thắng phân công đàn em cảnh giới nghiêm ngặt nhiều vòng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Nguyễn Văn Đủ (Trưởng Công an huyện Tân Hiệp) về việc "ém quân", các cán bộ - chiến sĩ của công an huyện đã tiếp cận sòng bạc một cách bất ngờ khiến đối tượng tổ chức, đối tượng cảnh giới và các "con bạc" không kịp trở tay.

Các "con bạc" tại cơ quan công an

Hiện trường vụ đánh bạc bị công an bắt quả tang

Đối tượng Lưu Đức Thắng được xác định là người cầm đầu đứng ra tổ chức đánh bạc và thu tiền xâu.

Trong 29 đối tượng, công an tạm giữ hình sự 10 đối tượng để phục vụ quá trình điều tra.

Tác giả: VĂN VŨ

Nguồn tin: Báo Người lao động