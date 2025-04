CLIP gần 1 phút ghi lại cảnh tên cướp cuỗm 2 chiếc điện thoại iPhone của chủ quán cà phê

Ngày 16-4, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh tên cướp vào quán cà phê, rồi thản nhiên cuỗm 2 chiếc điện thoại iPhone của chủ quán.

Chị Đ.T.K.L. (54 tuổi, ở Bình Dương), đã bức xúc chia sẻ lên mạng xã hội, đồng thời mong công an truy tìm tên cướp này.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại toàn bộ vụ việc

Theo chị L., khoảng 14 giờ 31 phút ngày 14-4, khi hai vợ chồng chị đang ở quán cà phê thì có nam thanh niên đi bộ vào trong cửa tiệm để hỏi mua cà phê mang đi.

Trong khi chị L. vào trong pha chế thì nam thanh niên đứng dậy lấy tiền trong túi ra trả tiền cà phê cho chồng chị đang ngồi phía ngoài.

Lợi dụng chồng chị L. mất cảnh giác, nam thanh niên bước lại bàn rồi cuỗm nhanh 2 chiếc điện thoại iPhone. Chồng chị L. đuổi theo hô hoán nhưng tới ngã ba cách đó 100 m thì mất dấu.

Thời gian qua, trên địa bàn đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra, công an đã liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân đề cao cảnh giác.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người Lao Động