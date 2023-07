CLIP: Công an nổ súng liên tiếp trên cầu Rạch Miễu, bắt giữ 31 đối tượng

Đến chiều 29-7, Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang củng cố hồ sơ để xứ lý 31 đối tượng mang theo súng và hung khí nghi để giải quyết mâu thuẫn.

Clip Công an nổ súng bắt 31 đối tượng trên cầu Rạch Miễu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 15 phút cùng ngày, Công an tỉnh Tiền Giang chặn đường trên cầu Rạch Miễu - hướng từ Tiền Giang qua Bến Tre, nổ súng liên tiếp để khống chế nhiều ôtô ngay giữa cầu.

Nghe tiếng súng nổ và bị công an chặn dừng, nhiều đối tượng đi trên 6 ôtô vội vã bỏ chạy nhưng đều bị bắt giữ.

Bước đầu, lực lượng công an đã bắt giữ được 31 đối tượng đi trên 5 ôtô 4 chỗ và 1 ôtô 7 chỗ.

Kiểm tra nhanh trên 6 ôtô, công an thu giữ nhiều tang vật như súng (hiện chưa rõ loại), dao bấm, bình xịt hơi cay.

Công an nổ nhiều phát súng để khống chế, bắt giữ 31 đối tượng. Ảnh cắt ra từ clip

Bước đầu, những đối tượng này khai nhận 2 nhóm từ tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre hẹn gặp nhau tại tỉnh Tiền Giang để giải quyết mâu thuẫn.

Do làm tốt công tác trinh sát nên công an đã phát hiện và khống chế, bắt giữ, không để xảy ra thương vong.

