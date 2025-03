CLIP: Bị ngăn chặn nhảy cầu tự tử, nam thanh niên liên tục la hét "Thả tôi ra!"

Sáng 26-3, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Huế đã kịp thời phối hợp với người dân ngăn chặn 1 nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử.

Bị ngăn chặn hành động có ý định tự tử, nam thanh niên liên tục la hét: "Thả ra, thả tôi ra!". Clip: CTV.

Được biết nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử tên là N.H.L., (SN 1990; trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), vừa ra Huế chơi được 2 ngày. Lý do anh L. nảy sinh ý định dại dột được cho là buồn bực chuyện tình cảm.

Vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, trung tá Hoàng Anh Công Minh và thượng úy Nguyễn Văn Tô, thuộc đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an TP Huế, đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại phía Bắc cầu Phú Xuân, quận Phú Xuân, TP Huế thì nhận được tin báo ở giữa cầu, một nam thanh niên đang có ý định nhảy cầu tự tử.

Ngay lập tức, trung tá Minh và thượng úy Tô đã tiếp cận hiện trường, tiếp cận nam thanh niên N.H.L. để ngăn chặn hành vi. Lúc này, anh L. đang đu người ra phía ngoài thành cầu nên 2 chiến sĩ CSGT dùng nhiều phương pháp động viên thuyết phục để đối tượng này lên thành cầu, bảo đảm an toàn nhưng không hiệu quả.

Trung tá Hoàng Anh Công Minh động viên nam thanh niên hãy bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo. Ảnh: CTV

Dự đoán đối tượng có thể nhảy cầu, trung tá Hoàng Anh Công Minh vừa vận động, động viên và nhanh chóng ôm lấy người anh L. để giữ lại. Sau đó, đồng đội cùng nhiều người dân đến giúp sức giữ chặt nạn nhân. Mặc cho anh L. liên tục la hét: "Thả ra, thả tôi ra!" nhưng mọi người đã kéo được anh này lên thành cầu, tiếp tục động viên, an ủi.

Sau khi đã bình tâm, anh L. đã được người nhà đưa về. Ngay sau đó, người nhà anh L. đã viết thư cảm ơn lực lượng CSGT Công an TP Huế và người dân đã kịp thời giúp đỡ, ngăn chặn hành vi thiếu suy nghĩ của anh L.

