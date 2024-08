Clip: Bé trai 18 tháng bị chó hoang tấn công ngay trước nhà

Your browser does not support the video tag.

Theo Indiatoday, khi đang chơi với một đứa trẻ khác bên ngoài nhà mình, cậu bé Harinandan ở Karimnagar, bang Telangana, Ấn Độ, đã bị một con chó hoang tấn công vào hôm 8/8.

Đoạn phim giám sát ghi lại vụ việc cho thấy ngay khi con chó hoang màu đen tiến đến gần hai đứa trẻ đang chơi, một trong hai đã bỏ chạy. Con chó sau đó tấn công, quật ngã Harinandan trước khi cắn cậu bé.

Cậu bé bị con chó hoang tấn công ngay trước nhà.

Harinandan bị thương nặng trong vụ tấn công. Phát hiện ra sự việc, các thành viên trong gia đình đã ngay lập tức chạy đến hiện trường và đưa cậu bé bị thương đến bệnh viện ở Karimnagar.

Cậu bé được cho là đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn đang được điều trị.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn