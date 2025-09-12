CLB Hoà Bình: 2 lần từ chối, tương lai mịt mờ

Ba chìm bảy nổi

Một mùa hè không yên ả đã diễn ra với CLB Hoà Bình, trước khi thông báo mới nhất thổi tắt ngọn lửa hy vọng vốn còn chút lay lắt trong suy nghĩ của một bộ phận thành viên đội bóng. Dòng cảm xúc đối với CLB Hoà Bình đã diễn ra theo biểu đồ hình sin. Trong tháng 7, một số thành viên CLB nhận được tin đồn về khả năng đội nhà tan rã, dù Ban lãnh đạo không chính thức tuyên bố dừng hoạt động hay rút khỏi hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia.

CLB Hoà Bình rút lui khỏi giải chuyên nghiệp sau 2 lần bị từ chối.

Điều này xuất phát từ nỗ lực bất thành trong việc xin đầu quân và đổi tên thành Hưng Yên FC của CLB Hoà Bình. Bên cạnh đó, những khó khăn về tình hình tài chính cũng khiến cho đội bóng Tây Bắc đã và đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Tình hình diễn ra tích cực hơn vào cuối tháng 8, khi CLB Hoà Bình xin ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ về việc đổi tên thành CLB Phú Thọ, chuyển sân nhà về Việt Trì. Ngoài ra, đội bóng cũng nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký danh sách lên VPF và BTC giải hạng Nhất Quốc gia, Cúp Quốc gia. Đây là minh chứng cho thấy sự sẵn sàng cho mùa giải mới đến từ CLB Hoà Bình.

Được biết sáng 5/9, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã gặp gỡ và động viên đội bóng, sau đó CLB công bố đổi tên thành Phú Thọ và ra mắt biểu mới trên mạng xã hội. Hai ngày sau, đội còn đá giao hữu với nhà vô địch V.League - Nam Định. Những tưởng mọi chuyện đã hanh thông với đại diện thành Nam thì bất ngờ vào ngày 8/9, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thông báo CLB Hòa Bình gửi công văn xin rút khỏi Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp Quốc gia mùa 2025/26, ở thời điểm chỉ 4 ngày trước trận đấu mở màn. Dựa trên công văn gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và VPF, đội bóng viện dẫn “lý do bất khả kháng” dẫn đến việc không thể tiếp tục tham gia các giải đấu chuyên nghiệp trong mùa giải này.

Theo tìm hiểu, CLB Hoà Bình đã không tìm được tiếng nói chung với nhà tài trợ, xoay quanh một số yếu tố quản lý, tài chính. Điều đó khiến cho CLB Hoà Bình mất luôn sự hậu thuẫn từ nhà tài trợ này. Vô hình trung, đội bóng Tây Bắc buộc phải rời sân chơi bóng đá chuyên nghiệp.

Số phận của CLB Hoà Bình sau thông báo kể trên chưa tỏ tường. Nhưng nhiều đội bóng Việt Nam trước đó khi lâm vào hoàn cảnh như Hoà Bình đều biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam. Trước mắt, đội hưởng lợi khi Hoà Bình rút lui là Khánh Hoà. Bởi 2 đội vốn gặp nhau ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia vào ngày 12/9. Bên cạnh đó vào sáng 11/9, lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải hạng Nhất 2025/26 cũng sẽ được tiến hành lại.

Phú Thọ vẫn có đội bóng

Ngay trong buổi chiều khi Hoà Bình thông báo xin rút lui khỏi giải hạng chuyên nghiệp quốc gia, tỉnh Phú Thọ cũng chào đón một đội bóng khác thay thế. Theo đó, CLB Gia Định sẽ chuyển giao lên Phú Thọ. Đội cũng đổi tên thành Xuân Thiện Phú Thọ. Ông “bầu” từng đưa Nam Định hoá rồng sẽ tiếp tục đầu tư cho một CLB non trẻ ở hạng Nhất.

Được biết, Công ty cổ phần Kenos - đơn vị quản lý CLB Gia Định - gửi công văn cho LĐBĐ Việt Nam (VFF) về việc chuyển đổi tên, cổ phần và thay đổi thành viên hội đồng quản trị. Theo đó, đội sẽ về Phú Thọ thi đấu với cái tên "Xuân Thiện Phú Thọ" do Công ty cổ phần Xuân Thiện Phú Thọ (XTPT) quản lý.

Đi kèm CLB Gia Định sẽ đổi biểu tượng, nhận diện màu vàng thành màu xanh da trời. Biểu tượng này rất giống CLB Nam Định. Và tối 8/9, tất cả thành viên CLB Gia Định đã di chuyển về Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị bàn giao. Đáng chú ý hơn, ông Trần Tiến Đại - người nắm giữ 50% cổ phần CLB Gia Định kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị - cũng thôi tất cả các vị trí để nhường cho ông Vũ Văn Nga nắm 90% cổ phần Công ty XTPT.

Về nhân sự chuyên môn, CLB Gia Định sẽ "bàn giao" lại toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện cho XTPT để chuẩn bị cho mùa giải mới. VFF và VPF tổ chức bốc thăm lại giải hạng nhất vào ngày 11-9. Việc CLB Gia Định đột ngột chuyển hộ khẩu, VFF nhiều khả năng sẽ xem xét lại Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và quy định cấp phép ngoại lệ.

Bóng đá Việt Nam trong 25 năm qua chứng kiến không ít những sự chuyển giao tương tự như trên. Có thể kể đến như việc Hải Phòng mua lại suất của Khánh Hoà và tiến tới sáp nhập lực lượng để trụ hạng thành công tại V.League 2012. Hay gần đây, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng xuất hiện sau chuyển giao tới từ Hà Nội B.

Khó cho Đồng Nai Năm ngoái, Đồng Nai (trước đó có tên là Bình Phước) đã hụt tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V.League sau khi xếp sau Ninh Bình và thua trong trận tranh vé play-off. Do đó năm nay, Đồng Nai đầu tư lực lượng, đưa về những cựu tuyển thủ quốc gia như Xuân Trường, Minh Vương. Qua đó, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng quyết tâm thăng hạng V.League 2025/26 theo con đường đàng hoàng. Tuy nhiên, Đồng Nai sẽ vấp phải hai vật ngáng đường khó chịu là Bắc Ninh và Phú Thọ. Trong đó, CLB Phú Thọ nhiều khả năng sẽ mượn được một số cầu thủ trình độ khá ở V.League từ Nam Định tại giai đoạn 2 của mùa giải. Khi ấy, thách thức cho Đồng Nai trong hy vọng giành vé thăng hạng V.League mùa sau sẽ càng khó khăn hơn. Hiện chưa rõ chỉ tiêu của CLB Phú Thọ sau khi chuyển giao sẽ hướng tới thứ hạng nào ở hạng Nhất Quốc gia. Nhưng rõ ràng, với những khoản đầu tư tiềm năng cả về người lẫn của tới đây, cơ hội để Phú Thọ trở thành thế lực ở giải hạng Nhất là rất sáng sủa.

Tác giả: An Khánh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân