Chuyện hi hữu vừa xảy ra trong báo cáo của Honda Việt Nam

Honda báo cáo nhầm

The thông báo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, Honda Việt Nam mới đây đã thông báo điều chỉnh số liệu xe Honda CR-V động cơ xăng và Honda CR-V động cơ hybrid (Honda CR-V e:HEV) tháng 4/2024.

Việc Honda CR-V cập nhật lại số liệu khiến doanh số xe hybrid tháng 4/2024 biến động.

Theo đó, trong báo cáo gửi đi, tháng 4/2024 trong bảng doanh số từng mẫu, doanh số xe Honda CR-V hybrid trên thực tế chỉ là 92 chiếc, nhưng lại bị nhầm lẫn thành 534 chiếc (vốn là doanh số thực tế của phiên bản chạy xăng).

Như vậy, Honda CR-V hybrid bán ra không phải tăng gần 300% mà là giảm 50% so với tháng 3 (182 xe).

Honda CR-V hybrid

Việc nhầm lẫn số liệu các mẫu xe xăng và hybrid của Honda tuy không làm thay đổi tổng lượng CR-V bán ra song lại khiến kết quả kinh doanh của dòng xe hybrid tại Việt Nam tháng 4 thay đổi, không phải tăng mà là giảm so với tháng trước.

Theo báo cáo cũ, số lượng xe hybrid bán ra trong tháng 4/2024 đạt tổng cộng 959 xe, tăng gần 50% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, theo số liệu vừa được cập nhật, thực tế tháng 4/2024, doanh số các mẫu xe hybrid chỉ đạt 517 xe, giảm khoảng 20% so với tháng 3 (645 xe).

Đồng thời, Honda CR-V cũng bị "tước" vị trí xe hybrid bán chạy nhất tháng 4. Ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 4/2024 thực tế thuộc về Suzuki Ertiga với doanh số 203 xe.

Toyota bứt tốc với hybrid

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng đã báo cáo kết quả kinh doanh của các mẫu xe hybrid trong tháng 5/2024.

Cùng với việc cập nhật lại kết quả doanh số thực tế kể trên, bước sang tháng 5, dòng xe hybrid tại Việt Nam nói chung được ghi nhận sự khởi sắc doanh số.

Theo số liệu VAMA công bố, doanh số xe hybrid trong tháng 5/2024 đạt 929 xe, tăng 79% so với tháng 4/2024 (517 xe). Suzuki Hybrid Ertiga tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số 287 chiếc bán ra, tăng 41% so với tháng 4 (203 xe).

Các hiên bản hybrid của các mẫu xe Toyota đóng góp phần lớn cho sự tăng trưởng của phân khúc xe hybrid tại thị trường Việt Nam khi Corolla Cross, Yaris Cross và Innova Cross đều tăng doanh số mạnh.

Cụ thể, Toyota Corolla Cross 2024 ngay tháng đầu tiên bán ra đã ghi nhận doanh số 208 xe bản hybrid, tăng gấp 104 lần so với tháng 3 (2 xe). Innova Cross HEV bán ra 241 xe, tăng 71% so với tháng 4 (141 xe), tăng 11% so với tháng 3 (212 xe). Toyota Yaris Cross HEV bán 121 xe, tăng 295% so với tháng 4 (41 xe), tăng 275% so với tháng 3 (44 xe).

Toyota Corolla Cross 2024

Mới đây, hai "ông lớn" trong ngành taxi là Mai Linh và Vinasun đã công bố kế hoạch sử dụng dòng xe hybrid để kinh doanh nên chắc rằng doanh số xe hybird của Toyota sẽ còn cải thiện đáng kể.

Cụ thể, cả Mai Linh lẫn Vinasun đều sẽ sử dụng xe Toyota hybrid phục vụ kinh doanh vận chuyển hành khách. Tổng số xe hybrid mà Mai Linh và Vinasun mua của Toyota để kinh doanh taxi dự kiến là 3.000 chiếc.

Tác giả: Bích Câu

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn