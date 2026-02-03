Chuyên gia chỉ đích danh siêu dự án “đạt những tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, là lựa chọn số 1 của dòng kiều hối”

Kiều hối tiếp tục đổ mạnh vào BĐS

Những năm gần đây, lượng kiều hối về Việt Nam luôn duy trì ở mức rất cao, bình quân khoảng 17-18 tỷ USD mỗi năm.

Trong đó, TP.HCM luôn giữ vai trò là đầu mối tiếp nhận kiều hối, với tỷ trọng lên tới 40-53% và tăng đều đặn qua các năm. Riêng năm 2025, lượng kiều hối về TP.HCM ước đạt khoảng 10,3 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm trước.

Không dừng lại ở tiêu dùng hay tích lũy tài chính, dòng tiền này ngày càng được phân bổ mạnh vào các kênh đầu tư dài hạn. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, khoảng 20-25% lượng kiều hối được đưa vào BĐS. Điều này phản ánh tâm lý phổ biến của kiều bào là ưu tiên sở hữu tài sản hữu hình, có giá trị sử dụng thực, pháp lý rõ ràng và khả năng nắm giữ lâu dài.

Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa, mở rộng hạ tầng và hình thành các khu đô thị mới, tạo ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho BĐS.

Đáng chú ý, thay vì chạy theo sóng ngắn hạn, các nhà đầu tư Việt kiều dày dặn kinh nghiệm đặc biệt coi trọng hạ tầng giao thông và khả năng kết nối vùng - những yếu tố được xem là đòn bẩy giá trị cho tài sản trong dài hạn và đã được kiểm chứng tại nhiều thị trường phát triển.

Bên cạnh đó, thương hiệu chủ đầu tư và tiêu chuẩn quản lý vận hành chuyên nghiệp cũng là tiêu chí then chốt, mang lại sự yên tâm tuyệt đối về việc quản lý tài sản cho các chủ sở hữu ở xa.

Trong bối cảnh pháp luật Đất đai, Nhà ở (sửa đổi) mở rộng cánh cửa cho kiều bào sở hữu BĐS, dòng kiều hối đầu tư vào địa ốc được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt là tại các khu vực đang được đầu tư hạ tầng với quy mô lớn chưa từng có, như Cần Giờ (TP.HCM).

"Bất động sản 13 phút" - Siêu tài sản hút mạnh dòng vốn của Việt kiều

Là siêu đô thị hạt nhân trong chiến lược phát triển hướng ra biển của TP.HCM, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sở hữu khả năng kết nối siêu tốc với trung tâm thành phố thông qua tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, động thổ tháng 12/2025. Với tốc độ thiết kế 350 km/h, khi đi vào vận hành từ quý IV/2028, tuyến đường sắt sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai khu vực chỉ còn 13 phút, đưa Vinhomes Green Paradise vào "bán kính sống" của cư dân TP.HCM.

TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam, nhận định đây là dự án mang ý nghĩa lịch sử và thực sự có thể thay đổi bản đồ tăng trưởng của TP.HCM trong nhiều thập kỷ tới. Theo ông, dự án sẽ kéo Cần Giờ vào quỹ đạo phát triển tương tự một "Bến Thành mở rộng", xóa bỏ định kiến "vùng ven" khi thời gian kết nối chỉ còn 13 phút, nhanh hơn cả thời gian di chuyển từ Thủ Thiêm, Thảo Điền hay Phú Mỹ Hưng vào trung tâm.

"Sự thay đổi về thời gian tiếp cận như vậy luôn dẫn đến những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế, đô thị, dân cư và giá trị BĐS", TS.KTS Trương Văn Quảng phân tích.

Đường sắt tốc độ cao đưa Vinhomes Green Paradise vào quỹ đạo phát triển tương tự một "Bến Thành mở rộng".

Thực tiễn tại các nước phát triển càng củng cố niềm tin cho nhà đầu tư Việt kiều. Trên thế giới, BĐS dọc các tuyến đường sắt tốc độ cao thường tăng giá mạnh từ 15-45% sau khi dự án đi vào vận hành và tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong 3-5 năm tiếp theo. Đơn cử, tại Mỹ, BĐS khu vực Depot đường sắt cao tốc Miami Central tăng giá 67% trong 2 năm 2018-2019, gấp đôi so với mức tăng 33% của khu vực chung tương đương.

Với Cần Giờ, biên độ tăng trưởng thậm chí được dự báo còn mạnh mẽ hơn, bởi bên cạnh khả năng kết nối siêu tốc với trung tâm, Vinhomes Green Paradise còn hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng tỷ đô đang được đầu tư, như: cầu Cần Giờ nối thông khu Nam TP.HCM, đường vượt biển kết nối Vũng Tàu, nút giao Rừng Sác - cao tốc Bến Lức - Long Thành nối ra sân bay quốc tế Long Thành và liên thông 2 miền Đông - Tây Nam Bộ... Nhờ mạng lưới này, Vinhomes Green Paradise không chỉ nằm ở trung tâm của cực tăng trưởng mới của TP.HCM mà còn giữ vị trí chiến lược trong toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Một yếu tố trọng yếu khác gia tăng sức hấp dẫn cho Vinhomes Green Paradise là tính độc bản, gần như không thể tái lập, ngay cả trên phạm vi toàn cầu. Đây là siêu đô thị lấn biển ESG++ duy nhất tại Việt Nam, hiếm hoi trên thế giới, tựa lưng vào khu dự trữ sinh quyển thế giới 75.000ha, vươn mình ra không gian khoáng đạt của Thái Bình Dương.

Cùng với môi trường sống trong lành vượt trội, Vinhomes Green Paradise sở hữu hệ sinh thái tiện ích top đầu thế giới, gồm: biển hồ Lagoon 800ha lớn nhất thế giới; 2 sân golf 18 hố đẳng cấp quốc tế; quần thể vui chơi giải trí VinWonders 122ha với số lượng trò chơi lớn nhất thế giới; nhà hát Sóng Xanh lớn nhất Đông Nam Á; bệnh viện quốc tế Vinmec 5 hợp tác cùng Cleveland Clinic; tổ hợp giải trí 24/7 Cosmo Bay…

"Vinhomes Green Paradise được phát triển với đẳng cấp rất cao, đạt đến những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới, là một BĐS hàng hiệu thực thụ. Vì vậy, dự án hấp dẫn giới tinh hoa quốc tế cũng như cộng đồng Việt kiều. Dòng kiều hối đổ vào BĐS Việt Nam, chắc chắn Vinhomes Green Paradise là lựa chọn số 1", ông Nguyễn Văn Đính đánh giá.

Quản lý, vận hành chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế của Vinhomes giúp nhà đầu tư Việt kiều hoàn toàn yên tâm về tài sản ở trong nước.

Dự báo, sau khi đi vào vận hành, siêu đô thị sẽ đón 40 triệu lượt du khách mỗi năm, làm bùng nổ nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi giải trí… Đây chính là nền tảng quan trọng để BĐS khai thác kinh doanh sinh dòng tiền hiệu quả và gia tăng giá trị bền vững theo thời gian, dù chủ sở hữu vận hành trực tiếp hay cho thuê.

Đặc biệt, giá BĐS tại Vinhomes Green Paradise hiện vẫn đang ở vùng hấp dẫn so với tiềm năng dài hạn. Vì vậy, những Việt kiều dày dạn kinh nghiệm sẵn sàng "xuống tiền" sớm để đón đầu làn sóng tăng trưởng trong tương lai.

"Chỉ vài năm nữa thôi, Vinhomes Green Paradise sẽ trở thành hòn ngọc lấp lánh, giá sản phẩm sẽ ở mức rất cao, gấp vài lần so với hiện nay. Những nhà đầu tư sở hữu ngay lúc này sẽ đạt được lợi nhuận lớn trong tương lai", ông Đính nhấn mạnh.

