Chủ tịch Bắc Ninh yêu cầu giám đốc Sở giải trình đi chơi golf giờ hành chính

Ngày 22/11, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã gửi văn bản yêu cầu ông Đặng Trần Trung, Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo giải trình và chỉ đạo các cá nhân có liên quan giải trình rõ về nội dung báo VTC News nêu trong bài báo "Lãnh đạo Sở ở Bắc Ninh trong 7 ngày đi chơi golf giờ hành chính tới 3 lần".

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu báo cáo vụ việc chậm nhất 17h ngày 22/11/2023.

Trước đó, theo ghi nhận của PV VTC News, mặc dù ngày 20/10 là ngày làm việc trong tuần nhưng Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh Đặng Trần Trung có mặt tại sân golf Vân Trì, Đông Anh, Hà Nội, chơi golf cùng 3 người khác. Cuộc chơi golf kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Tiếp đó, thứ Tư ngày 25/10, cũng trong giờ hành chính, Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh Đặng Trần Trung và Phó Giám đốc Đặng Công Hưởng di chuyển từ Bắc Ninh xuống TP Hạ Long (Quảng Ninh) để giao lưu với golfer được cho là đến từ Hà Nam. Cuộc chơi golf này kéo dài từ 11h đến 17h ngày 25/10, tại sân golf FLC Hạ Long.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Bắc Ninh giao lưu golf tại sân golf FLC Hạ Long vào ngày 25/10.

Hai hôm sau vào ngày 27/10, cũng trong giờ hành chính, vị lãnh đạo Sở NN&PTNT Bắc Ninh tiếp tục xuất hiện tại sân golf Đồi Rồng (phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng). Đánh golf cùng ông Trung còn có ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc; ông Đặng Công Toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh (Sở NN&PTNT Bắc Ninh) cùng một số cán bộ thuộc sở này và ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Yên Phong (Bắc Ninh).

Cuộc chơi golf tại sân Đồi Rồng của nhóm cán bộ này diễn ra từ lúc 12h ngày 27/10 và kết thúc vào lúc 17h cùng ngày. Sau đó, nhóm lãnh đạo, cán bộ này di chuyển sang Khách sạn Dream Dragon Resort thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, ăn tiệc và nghỉ ngơi tại đây lúc 18h.

Cũng trong ngày 27/10, theo lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo Sở NN&PTNT Bắc Ninh, không có nội dung nào về việc các lãnh đạo và cán bộ trên có nhiệm vụ xử lý công việc cơ quan tại sân golf Đồi Rồng, Hải Phòng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thông tin thể hiện trên phiếu hoá đơn thanh toán tại khách sạn Dream Dragon Resort, chi phí cho buổi giao lưu tại khách sạn này hết hơn 90 triệu đồng, trong đó gần 60 triệu đồng chi cho việc ngủ nghỉ, còn bữa tối cho hơn 40 người trong đoàn hết hơn 33 triệu đồng. Người đứng ra thanh toán toàn bộ các hoá đơn này tên là Tuyết - Sở NN&PTNT Bắc Ninh.

Như vậy, trong vòng một tuần, Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh Đặng Trần Trung dành tới 3 ngày để chơi golf, Phó Giám đốc Đặng Công Hưởng cũng dành 2 ngày làm việc để giao lưu với các golfer khác.

Tác giả: CÔNG LÝ- SÔNG TRÀ

Nguồn tin: vtc.vn