Chủ bưu cục tư nhân cầm đầu đường dây vận chuyển hàng chục ngàn văn bằng, giấy tờ giả

Pháp luật

Tối 22/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử sụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã làm rõ một số mắc xích quan trọng trong một đường dây sản xuất, tiêu thụ bằng cấp, giấy tờ giả quy mô cực lớn do chủ một bưu cục tại TP Hồ Chí Minh cầm đầu, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.