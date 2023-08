Chồng tử vong, vợ bị thương sau tai nạn tông trực diện xe tải

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, tối 8/8, xe ô tô con 52P-8340 chạy trên Quốc lộ N2 hướng từ huyện Thạnh Hóa đi huyện Đức Hòa do tài xế N.V.H (42 tuổi, xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, An Giang) điều khiển, khi đến km44+300, thuộc địa bàn xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An thì tông trực diện với xe máy 66H1-359.22. Cú va chạm mạnh làm 2 người trên xe ngã xuống đường, nam tải xế tử vong tại chỗ còn người ngồi sau bị thương nặng.

Nạn nhân được xác định là vợ chồng, người tử vong là anh N.V.B (30 tuổi, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp), người bị thương nặng là chị V.T.L (29 tuổi, vợ của anh B).Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng, ô tô móp méo phần đầu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Thủ Thừa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Hà Kim

Nguồn tin: congly.vn