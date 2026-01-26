Chọn mua ôtô 7 chỗ nào cho gia đình ở tầm tiền 820 triệu đồng

Ôtô 7 chỗ tại Việt Nam hiện có nhiều lựa chọn ở các phân khúc khác nhau, bao gồm SUV cỡ C, cỡ D hay MPV cỡ trung. Nhờ cách sắp xếp 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi hoặc cấu hình 5+2 chỗ trong khoang cabin, nhóm xe này có thể linh hoạt phục vụ đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Ở tầm tiền 820 triệu đồng, những mẫu xe 7 chỗ dưới đây sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

MPV điện VF MPV 7 - 819 triệu đồng

Được xem là phiên bản dành cho gia đình của Limo Green, VF MPV 7 là mẫu ôtô 7 chỗ sở hữu ngoại hình tương đồng mẫu xe vừa soán ngôi Mitsubishi Xpander trong năm vừa rồi.

Giá bán VF MPV 7 được VinFast thông báo ở mức 819 triệu đồng. So với Limo Green, mẫu MPV điện mới nhất của thương hiệu VinFast đắt hơn 70 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.740 x 1.872 x 1.734 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm. Phần đầu xe VF MPV 7 vẫn có dải LED định vị hình chữ V, đèn chiếu sáng dạng LED. Mâm xe kích thước 19 inch.

VinFast VF MPV 7 là lựa chọn MPV thuần điện mới nhất tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Khoang lái VF MPV 7 trang bị vô lăng D-Cut bọc da, cần số điện tử đặt sau vô lăng, màn hình thông tin giải trí 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe có hệ thống điều hòa không khí tự động tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió ở cả 3 hàng ghế.

Motor điện của VF MPV 7 có công suất tối đa 201 mã lực, cung cấp mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Gói pin dung lượng 60,13 kWh cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 450 km mỗi lần sạc đầy. Khi kết nối trụ sạc nhanh, xe nạp lại 10-70% dung lượng pin trong 30 phút.

VinFast trang bị cho mẫu MPV điện này hàng loạt tính năng an toàn chủ động và thụ động tiên tiến, bên cạnh tính năng hỗ trợ đỗ xe phía sau, camera lùi, ga tự động...

Sự có mặt của VF MPV 7 được dự báo sẽ khiến phân khúc xe gầm cao đa dụng tại Việt Nam xuất hiện nhiều biến động. Trước đó, Limo Green - mẫu MPV điện chuyên dùng cho kinh doanh dịch vụ vận tải - chỉ cần 4 tháng để sở hữu doanh số lũy kế 2025 tốt hơn Mitsubishi Xpander.

Do đó, phiên bản gia đình VF MPV 7 dù đắt hơn 70 triệu đồng so với Limo Green vẫn được kỳ vọng có thể sở hữu doanh số cao tương tự, tạo nên "hiện tượng" tiếp theo của thị trường xe Việt trong năm 2026.

Mitsubishi Destinator Ultimate - từ 820 triệu đồng sau ưu đãi

Khi ra mắt thị trường Việt, Mitsubishi Destinator thu hút sự chú ý khi là lựa chọn hiếm hoi trong phân khúc SUV cỡ C trang bị cấu hình 3 hàng ghế với 5+2 chỗ ngồi.

Phiên bản Ultimate cao cấp nhất của Mitsubishi Destinator có giá 855 triệu đồng, tuy nhiên đang nhận ưu đãi tiền mặt 35 triệu đồng giúp giá xe giảm về mức 820 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Mitsubishi Destinator lần lượt 4.680 x 1.840 x 1.780 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm.

Mitsubishi Destinator ra mắt khách Việt cuối năm ngoái. Ảnh: Đan Thanh.

"Tân binh" của thị trường xe Việt sở hữu ngoại hình tương đồng Mitsubishi Xforce với đèn LED tạo hình chữ T, lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong kết hợp lớp acrylic đa tầng và ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng.

Khoang lái của Mitsubishi Destinator khá cơ bản với màn hình 12,3 inch, vô lăng tròn 3 chấu, phanh tay điện tử và cần số truyền thống dạng thẳng hàng. Tại Việt Nam, Mitsubishi Destinator không có cửa sổ trời.

Bên dưới nắp ca-pô của Mitsubishi Destinator là động cơ Turbo 1.5L MIVEC, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Xe có đến 5 chế độ lái khác nhau - gồm Normal, Wet, Gravel, Mud và Tarmac.

Không gian phía sau hàng ghế thứ hai của Mitsubishi Destinator khá hạn chế. Ảnh: Phúc Hậu.

Mitsubishi Destinator phiên bản Ultimate được trang bị loạt công nghệ an toàn nâng cao bao gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường hay thông báo xe phía trước khởi hành.

Ngay tháng đầu mở bán, Mitsubishi Destinator đã kịp có được doanh số 2.377 xe, tức không quá xa sức bán 2.596 xe mà Mazda CX-5 sở hữu.

Mẫu xe này được dự báo sẽ tiếp tục khuấy động phân khúc SUV cỡ C nói riêng và toàn thị trường Việt nói chung trong năm 2026. Khách hàng vẫn cần lưu ý Mitsubishi Destinator gần như là một mẫu xe 5+2 chỗ ngồi, bởi hàng ghế thứ ba không quá rộng rãi.

Toyota Innova Cross 2.0V - 825 triệu đồng

Trước khi Limo Green hay VF MPV 7 xuất hiện, Toyota Innova Cross luôn là một trong những mẫu MPV cỡ trung bán chạy hàng đầu thị trường Việt Nam.

Sau khi bổ sung bản giá rẻ hồi cuối năm ngoái, Toyota Innova Cross hiện có tổng cộng 3 phiên bản, giá dao động từ 730 triệu đồng đến cao nhất hơn 1 tỷ đồng . Phiên bản 2.0V của mẫu MPV cỡ trung nhập khẩu Indonesia có giá 825 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Toyota Innova Cross lần lượt 4.755 x 1.845 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm. Xe trang bị cửa mở thông thường, không phải cửa trượt điện.

Tương tự bản giá rẻ, Toyota Innova Cross 2.0V có cấu hình 3 hàng ghế cho tối đa 8 người ngồi, bao gồm tài xế. Ở phiên bản HEV cao cấp nhất, số lượng người tối đa có thể chở là 7 người.

Ngoại hình Toyota Innova Cross không có quá nhiều điểm nổi bật. Xe sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED. Phiên bản 2.0V không có đèn LED ban ngày.

Bộ ghế ngồi của xe bọc da toàn bộ. Phiên bản 2.0V đã có chỉnh điện cho ghế lái. Hệ thống điều hòa của xe là loại tự động, hàng ghế sau có cửa gió riêng.

Ở phiên bản 2.0V, Toyota Innova Cross chưa có gói công nghệ trợ lái nâng cao ADAS. Xe vẫn có camera toàn cảnh, cảm biến áp suất lốp cùng các cảm biến đỗ xe ở đuôi.

Năm ngoái, Toyota Innova Cross bán được tổng cộng 8.096 xe tại Việt Nam. Phiên bản HEV đóng góp 3.021 xe, tiếp tục là xe lai xăng-điện sở hữu doanh số tốt nhất thị trường Việt.

Tác giả: Phúc Hậu

Nguồn tin: znews.vn