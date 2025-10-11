Chiếc xe 3 bánh 'kì quái' của Yamaha

Yamaha vốn được biết đến như một trong những nhà sản xuất mô tô hàng đầu thế giới, nhưng hành trình của hãng trong lĩnh vực ôtô lại khá kín tiếng. Trước đây, hãng từng hợp tác phát triển nhiều động cơ huyền thoại như Toyota 4A-GE, 2ZZ-GE, Lexus LFA V10, Ford Taurus SHO V6 hay Volvo V8 dung tích 4.4L.

Giờ đây, Yamaha dường như muốn bước xa hơn khỏi thế giới 2 bánh. Tại triển lãm Japan Mobility Show sắp diễn ra ở Tokyo, hãng sẽ giới thiệu một mẫu xe ba bánh hoàn toàn mới mang tên Tricera.

Tricera lần đầu xuất hiện dưới dạng concept cách đây ba năm. Phiên bản hiện tại đã hoàn thiện hơn nhiều, với thiết kế hướng đến khả năng vận hành thực tế trên đường phố.

Phần đầu xe có cụm đèn tròn đặc trưng của Yamaha, kèm hai dải LED mảnh nằm ngang. Mũi xe được tạo hình phức tạp, phủ phần vòm bánh trước bằng ốp nhỏ. Ngoài ra, Yamaha bổ sung thêm cánh gió nhỏ và gương chiếu hậu, chi tiết chưa có trên bản ý tưởng ban đầu.

Thiết kế độc lạ của mẫu xe mới từ Yamaha. Ảnh: Carscoops.



Khoang lái được hoàn thiện với hai ghế thể thao màu đỏ đậm, vô-lăng và lẫy chuyển số màu vàng đồng.

Tricera sử dụng động cơ điện, nhưng Yamaha chưa tiết lộ thông số cụ thể về công suất hoặc dung lượng pin. Điểm nhấn là hệ thống đánh lái 3 bánh, công nghệ do hãng phát triển nhằm tạo nên “sự gắn kết hoàn toàn mới giữa xe và người lái”. Để tăng cảm xúc vận hành, Yamaha còn tích hợp thiết bị âm thanh thích ứng, giúp thay đổi tiếng động cơ điện tùy theo trạng thái vận hành, mang lại trải nghiệm gần gũi hơn với xe truyền thống.

Hiện Yamaha chưa xác nhận kế hoạch thương mại hóa Tricera, nhưng sự xuất hiện của mẫu xe này cho thấy hãng đang thử nghiệm những hướng đi mới trong kỷ nguyên điện hóa.

Tác giả: Đan Thanh

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn