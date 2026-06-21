Nếu con thường xuyên nói những câu này, có thể chúng đang âm thầm cầu cứu cha mẹ, đặc biệt là câu thứ 4

Nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng khi trẻ gặp vấn đề, các con sẽ nói thẳng ra. Nhưng thực tế không phải vậy.

Trẻ nhỏ thường chưa biết cách gọi tên cảm xúc của mình. Khi buồn, tủi thân, áp lực hay mất tự tin, các con thường chỉ nói những câu rất đơn giản. Nếu cha mẹ không để ý, những tín hiệu cầu cứu ấy rất dễ bị bỏ qua.

Dưới đây là 4 câu nói quen thuộc mà cha mẹ nên đặc biệt lưu tâm.

1. "Con nói cũng chẳng ai nghe đâu"

Nếu một đứa trẻ thường xuyên nói câu này, rất có thể con đang cảm thấy tiếng nói của mình không được tôn trọng.

Có những đứa trẻ từng rất thích kể chuyện, thích chia sẻ mọi điều với bố mẹ. Nhưng sau nhiều lần bị ngắt lời, bị gạt đi hoặc bị cho rằng "trẻ con biết gì", các con dần thu mình lại.

Khi nói: "Con nói cũng chẳng ai nghe đâu". Điều trẻ thực sự muốn nói là: "Bố mẹ có thể lắng nghe con một lần được không?";

2. "Con có phải rất kém cỏi không?"

Nhiều cha mẹ nghe câu này thường nghĩ con đang tự ti về khả năng học tập. Nhưng đôi khi điều khiến trẻ lo lắng không phải là điểm số, mà là nỗi sợ làm bố mẹ thất vọng.

Đằng sau câu hỏi: "Con có phải rất kém cỏi không?". Có thể là một lời nhắn: "Nếu con không giỏi như bố mẹ mong đợi, bố mẹ vẫn yêu con chứ?"

Điều trẻ cần lúc này không phải những lời so sánh hay áp lực cố gắng hơn, mà là sự động viên và cảm giác được yêu thương vô điều kiện.

3. "Ai cũng giỏi hơn con"

Đây là dấu hiệu cho thấy trẻ đang thiếu tự tin về bản thân.

Có thể con vừa bị bạn bè chê cười, gặp thất bại trong học tập hoặc cảm thấy mình thua kém những người xung quanh.

Khi trẻ nói: "Ai cũng giỏi hơn con". Cha mẹ đừng vội khuyên: "Vậy thì cố gắng hơn đi".

Bởi điều trẻ cần trước tiên là được thấu hiểu.

Đôi khi con chỉ muốn nghe: "Ai cũng có điểm mạnh riêng. Con cũng vậy".

4. "Con không sao"

Đây có lẽ là câu nói dễ đánh lừa cha mẹ nhất.

Nhiều đứa trẻ khi bị tổn thương lại không khóc lóc hay than vãn. Chúng chỉ lặng lẽ nói: "Con không sao". Nhưng sau đó lại ít nói hơn, thu mình trong phòng hoặc không còn vui vẻ như trước.

Thực tế, nhiều khi câu "con không sao" lại có nghĩa là: "Con đang có chuyện, nhưng chưa biết phải nói thế nào".

Lúc này, thay vì tra hỏi hay ép con trả lời, cha mẹ nên kiên nhẫn ở bên cạnh và cho con cảm giác an toàn để mở lòng.

Điều trẻ cần nhất là được lắng nghe

Trẻ em hiếm khi nói trực tiếp:

"Con đang buồn."

"Con đang mất tự tin."

"Con cần bố mẹ giúp đỡ."

Vì vậy, cha mẹ cần chú ý đến những câu nói tưởng chừng rất bình thường hằng ngày.

Một câu than thở, một lời phủ nhận bản thân hay một tiếng "con không sao" đôi khi lại là cách trẻ gửi tín hiệu cầu cứu.

Nuôi dạy con không chỉ là chăm lo cho bữa ăn hay giấc ngủ. Điều quan trọng hơn là lắng nghe cảm xúc của con, để khi trẻ cần giúp đỡ nhất, các con biết rằng luôn có cha mẹ ở bên.

Tác giả: Bảo Minh

Nguồn tin: Phụ nữ mới