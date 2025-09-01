Chỉ vì một câu nói, 2 người đàn ông lao vào “ăn thua đủ”

Ngày 1-9, Công an xã An Viễn (Đồng Nai) đang lập hồ sơ xử lý Lê Hoàng Ân (42 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Lê Hoàng Ân

Vào tối 28-8, Ân đi làm về khi đến sân bóng chuyền của UBND xã An Viễn thì gặp anh Nguyễn Đình Hiền (51 tuổi) đang xem đánh bóng chuyền.

Tại đây, Ân có nói với anh Hiền là “có anh Hiền mát ở đây nữa à” thì bị Hiền dùng hai tay ôm cổ, đè xuống, dùng đầu gối thúc mạnh vào ngực Ân rồi đi về.

Trên đường về nhà, Ân tiếp tục bị Hiền cầm 1 đoạn tuýp sắt lao ra đánh nhưng né được.

Sau đó, Ân chạy về nhà lấy một con dao quay lại nhà Hiền. Tại đây, sau khi lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả, Hiền bị Ân đâm thương tích và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Ân đã đến Công an xã An Viễn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người Lao Động