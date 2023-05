Chi phí trên 300 triệu đồng, nên mua ôtô mới nào tại Việt Nam?

Tuy nhiên do giá rẻ nên hệ thống trang bị trên mẫu xe sedan cỡ B - Kia Soluto không quá hấp dẫn như các mẫu xe Hàn khác đang bán tại Việt Nam. Mức giá xe Kia Soluto MT hiện là 386 triệu. Phiên bản MT Deluxe, AT Deluxe và AT AT Luxury hiện đang bán ra là 418, 446 và 482 triệu đồng.