Chỉ một tin nhắn hỏi thăm bình thường, ai ngờ tôi bị cuốn vào bi kịch của vợ cũ

Tôi và Thanh ly hôn đã 3 năm. Sau ly hôn, mỗi người một cuộc sống, gần như không còn liên lạc.

Cho đến cách đây hơn 1 tháng, tôi tình cờ nghe một người quen kể rằng Thanh đang sống không ổn. Lấy chồng mới nhưng cuộc sống khá chật vật, chồng lại hay ghen tuông, không được như trước.

Ban đầu tôi chỉ nghe vậy rồi thôi nhưng tối hôm đó, không hiểu sao tôi cứ nghĩ mãi. Nghĩ đến quãng thời gian đã từng sống với nhau, những lúc Thanh chăm sóc tôi, rồi cả những lúc hai đứa cãi vã mà giờ nhìn lại thấy cũng không đến mức phải đi đến ly hôn. Cuối cùng, tôi nhắn cho cô ấy một tin.Chỉ là một câu hỏi rất đơn giản, hỏi dạo này sống thế nào, sức khỏe ra sao? Tôi còn cân nhắc khá lâu trước khi gửi, sợ làm phiền, sợ không phù hợp nhưng rồi vẫn gửi, nghĩ rằng ít nhất cũng là một lời hỏi thăm giữa hai người từng có thời gian gắn bó.

Thanh trả lời khá nhanh. Cô ấy nói mọi thứ vẫn ổn, nhưng cách trả lời khiến tôi có cảm giác không hẳn như vậy. Sau vài câu qua lại, Thanh bắt đầu kể nhiều hơn. Những câu chuyện về việc chồng hay nghi ngờ, hay kiểm soát, rồi cả những lần cãi vã.

Tôi đọc, nhưng chỉ biết trả lời ở mức vừa phải, tôi không muốn xen quá sâu vào cuộc sống của cô ấy, càng không muốn tạo hiểu lầm. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi ý định ban đầu của tôi từ lúc đó.

Khoảng vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người đàn ông ở đầu dây không giới thiệu nhiều, chỉ hỏi thẳng tôi có phải Tiến không? Khi tôi vừa xác nhận, giọng anh ta lập tức thay đổi, trở nên gay gắt. Anh ta nói tôi đừng có nhắn tin qua lại với vợ anh ta nữa, đừng có “ve vãn” người đã có gia đình.

Tôi sững lại vài giây rồi giải thích rằng tôi chỉ hỏi thăm, không có ý gì khác. Nhưng anh ta không nghe. Cuộc gọi kết thúc bằng một câu dọa rằng nếu tôi còn liên lạc, anh ta sẽ không để yên.

Cùng lúc đó, Thanh lại nhắn cho tôi nhiều hơn. Cô ấy kể rằng vì phát hiện tin nhắn giữa tôi và cô ấy, chồng cô ấy nổi cơn ghen đã đánh cô ấy. Cô ấy nói mọi thứ trong nhà đang rất căng thẳng, cô ấy cảm thấy ngột ngạt và muốn thoát ra.

Tôi đọc mà thấy khó xử. Tôi không thể coi như không biết nhưng cũng không biết mình nên làm gì. Tôi đã từng là chồng của cô ấy, nhưng bây giờ, tôi không còn ở vị trí có thể can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa.

Rồi một hôm, Thanh nhắn một tin khiến tôi thực sự bối rối. Cô ấy nói muốn gặp tôi.

Ban đầu tôi từ chối, nói rằng không phù hợp nhưng Thanh vẫn cố thuyết phục. Cuối cùng, tôi đồng ý gặp ở một quán cà phê đông người, chỉ để nói chuyện rõ ràng một lần.

Khi gặp, tôi nhận ra Thanh gầy hơn trước, gương mặt có vẻ mệt mỏi. Cô ấy nói rất nhiều, gần như trút hết những gì đang chịu đựng. Rồi bất ngờ, cô ấy nắm tay tôi nói rằng cô ấy biết tôi vẫn còn quan tâm, nếu không thì tôi đã không nhắn tin. Tôi rút tay lại, cố giải thích rằng tôi chỉ hỏi thăm, không có ý quay lại hay níu kéo gì cả nhưng Thanh dường như không nghe.

Cô ấy nói muốn rời khỏi cuộc sống hiện tại, hỏi tôi có thể giúp cô ấy không, thậm chí còn nói thẳng rằng nếu tôi đồng ý, cô ấy sẵn sàng bắt đầu lại.

Tôi ngồi đó, cảm thấy mọi thứ đi quá xa so với một tin nhắn hỏi thăm ban đầu.

Tôi nói rõ rằng chuyện giữa tôi và cô ấy đã kết thúc, và tôi không thể là người đưa cô ấy ra khỏi cuộc sống hiện tại. Tôi khuyên cô ấy nếu có vấn đề thì nên tìm cách giải quyết hoặc nhờ gia đình hỗ trợ. Thanh im lặng một lúc rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thất vọng vừa trách móc. Từ hôm đó, tôi không nhắn tin thêm nữa. Có lẽ tôi không nên nhắn tin hỏi thăm người cũ, dù với bất kỳ lý do gì.

Tác giả: Thanh Uyên

