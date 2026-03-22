Chelsea thua sốc Everton, nguy cơ mất vé châu Âu

Trong tình cảnh buộc phải dốc toàn lực cho mặt trận Ngoại hạng Anh, thế nhưng Chelsea lại trải qua trận cầu tệ hại bậc nhất ở đấu trường này kể từ đầu mùa. Ngay cả HLV Liam Rosenior cũng phải than thở, rằng các cầu thủ của ông "đã để thua những bàn rất khó tin" theo kiểu biếu không cho đối thủ.

Chelsea sớm phải đương đầu các cuộc tấn công của chủ nhà Everton

Đội chủ nhà Everton nhập cuộc đầy quyết tâm và suýt mở tỉ số từ rất sớm khi James Garner tung cú sút hiểm hóc buộc hậu vệ Malo Gusto của Chelsea phải phá bóng ngay trên vạch vôi. Bên kia chiến tuyến, thủ môn Robert Sánchez cũng có pha xử lý mạo hiểm trong vòng cấm khi để Beto áp sát cướp bóng, nhưng kịp sửa sai ở phút chót.

Beto mở tỉ số cho Everton chỉ sau nửa giờ

Sức ép liên tục của Everton được đền đáp ở phút 33. James Garner có đường chuyền chọc khe tinh tế, xé toang hàng thủ Chelsea để Beto băng xuống, vượt qua Sánchez rồi dứt điểm gọn gàng. Đội khách suýt gỡ hòa trước giờ nghỉ khi Enzo Fernández dứt điểm cận thành, song thủ môn Jordan Pickford phản xạ xuất thần cứu thua cho đội nhà.

Jordan Pickford có trận giữ sạch lưới thứ 100 cho Everton

Sau giờ nghỉ, HLV Liam Rosenior liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tìm bàn gỡ, nhưng khi chưa tạo được đột biến, Chelsea lại để thủng lưới thêm.

Phút 62, từ pha phản công nhanh, Idrissa Gueye chọc khe để Beto tung cú sút cực mạnh, bóng đi qua hai chân thủ môn Sánchez rồi lăn vào lưới, hoàn tất cú đúp cho tiền đạo người Guinea-Bissau.

Everton phấn khích khi bàn thắng liên tiếp đến với họ quá dễ dàng

Everton tiếp tục chơi hưng phấn và có bàn ấn định tỉ số ở phút 76. Sau pha tranh chấp trên không của Beto, bóng tìm đến Ndiaye, người khống chế gọn gàng rồi cứa lòng hiểm hóc vào góc cao, khiến thủ môn Sánchez của Chelsea hoàn toàn bó tay.

Ndiaye (10) và bàn thắng nhấn chìm Chelsea

Những phút còn lại chứng kiến Chelsea nỗ lực tấn công trong vô vọng. Đội bóng áo xanh thi đấu thiếu ý tưởng và không thể xuyên thủng hàng thủ chơi kỷ luật của Everton. Đây đã là trận thua thứ tư liên tiếp của Chelsea trên mọi đấu trường, đồng thời nối dài chuỗi phong độ đáng thất vọng sau khi bị Paris Saint-Germain loại khỏi Champions League.

Chelsea bàng hoàng với thất bại thứ tư liên tiếp

Chiến thắng thuyết phục giúp Everton vươn lên áp sát chính Chelsea trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém "The Blues" ở vị trí thứ 6 vỏn vẹn hai điểm và tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Trong khi đó, đội bóng của HLV Rosenior đối mặt áp lực ngày càng lớn khi cuộc đua top 4 ngày một xa tầm với.

James Garner trận này có pha kiến tạo thứ sáu tại Premier League - nhiều hơn tổng số 4 kiến tạo trong toàn bộ sự nghiệp trước đó. Cựu cầu thủ trưởng thành từ học viện bóng đá Man United cũng vừa được gọi lên tuyển Anh, chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days tháng 3-2026. "Tôi hạnh phúc vô cùng, đúng là giấc mơ," Garner chia sẻ. "HLV Thomas Tuchel gọi điện thông báo tôi sẽ được triệu tập. Một tuần thật điên rồ, và kết thúc bằng chiến thắng thế này thì còn gì tuyệt vời hơn".

Tác giả: Đông Linh (theo Premier League, evertonfc)

Nguồn tin: Báo Người lao động