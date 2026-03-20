Chàng tiếp viên 26 tuổi kết hôn với nữ đại gia U50, dung mạo cô dâu khiến nhiều người bất ngờ

Nhiều người cho rằng, trong hôn nhân, ngoài tình yêu, các yếu tố như hoàn cảnh gia đình, tuổi tác hay trình độ học vấn cần có sự tương đồng. Tuy vậy, thực tế cho thấy không ít cặp đôi chênh lệch vẫn lựa chọn gắn bó với nhau.

Một cặp đôi chênh lệch tuổi tác ở Trung Quốc từng gây xôn xao. Người đàn ông mới 26 tuổi đã kết hôn với người vợ 50 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác quá lớn này chính là điểm thu hút cộng đồng mạng.

Cặp đôi thường chia sẻ những clip ngọt ngào trên mạng. Nhân vật chính trong câu chuyện là một chàng tiếp viên hàng không 26 tuổi và bà xã anh là một nữ đại gia 50 tuổi.

Theo Sohu, nữ đại gia này từng trải qua một cuộc hôn nhân.

Nhan sắc cặp đôi chênh lệch tuổi tác.

Được biết trước đó, cô và chồng cũ đến với nhau bằng hai bàn tay trắng, nhờ lao động chăm chỉ mà tích lũy vốn dần dần, sau này kinh doanh ngày càng lớn và trở thành thương gia nổi tiếng trong khu vực. Nhưng sau đó, chồng cô ngoại tình nên cô dứt khoát ly hôn.

Cả hai chia tài sản và đường ai nấy đi. Nữ đại gia dựa vào kinh nghiệm trước đây, quản lý cửa hàng khá tốt, cuộc sống hiện tại tuy không bằng trước nhưng vẫn rất dư giả.

Cặp đôi gặp nhau trong một tình huống bất ngờ, khi cô đi công tác bằng máy bay, một chàng tiếp viên cao ráo chủ động tiếp cận. Anh không chỉ chăm sóc cô chu đáo trên máy bay mà còn chủ động xin số liên lạc, và hẹn gặp riêng.

Trước những lời tán tỉnh ngọt ngào của chàng tiếp viên, nữ đại gia vốn đã cô đơn lâu ngày liền bị chinh phục. Chỉ sau vài ngày tiếp xúc, cả hai đã sống cùng nhau, coi như xác định mối quan hệ.

Điều thú vị ở cặp đôi "đũa lệch" này là khi đó nữ đại gia hỏi: "Em lớn tuổi hơn anh nhiều, anh thật sự muốn cưới em sao?". Chàng tiếp viên cười: "Tuổi tác không phải khoảng cách, anh bị thu hút bởi con người em, ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái, vậy là đủ".

Lấy được vợ đại gia, chàng tiếp viên nghỉ việc, luôn bên cạnh chăm sóc vợ U50, hàng ngày đi cùng cô đến công ty. Dù không biết quản lý công việc, nhưng trong cuộc sống anh chăm sóc cô chu đáo, tình cảm của cả hai ngày càng nồng thắm.

Sau khi cưới, người đàn ông trở thành lái xe riêng của vợ, hai người luôn bên nhau như hình với bóng.

Sau thời gian tiềm hiểu cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới. Nhà trai thấy cô dâu ở độ 50 tuổi nên phản đối quyết liệt: "Sao lại lấy một bà vợ già thế này, đã có thể làm mẹ anh ấy rồi". Tuy nhiên, trong ngày cưới nhà trai ngạc nhiên trước nhan sắc cô dâu lớn tuổi này.

Những hình ảnh được cặp đôi chia sẻ có thể thấy họ đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Chàng trai ôm vợ không rời còn người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ.

Một số cư dân mạng bình luận: "Chàng trai này không ngờ vì tiền mà dám chịu đựng", "Chàng trai này ý đồ quá rõ ràng, chắc vài năm nữa khi đủ tiền sẽ ly hôn, ai mà chịu sống cả đời với một bà già".

Tuy nhiên cũng có netizen chúc phúc: "Trước tình yêu chân thật, tuổi tác chẳng là vấn đề, chúc hai bạn trẻ mãi hạnh phúc, đặc biệt là cô dâu sống lâu trăm tuổi".

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn