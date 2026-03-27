Chân dung chàng trai 25 tuổi được phong hàm thượng úy

Công Cường tốt nghiệp thủ khoa đầu ra Học viện Quân y. Ảnh: NVCC.

Xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề, Trần Trương Công Cường (25 tuổi, quê Đà Nẵng) gây ấn tượng bởi đôi mắt nghiêm nghị nhưng sở hữu nụ cười rạng rỡ. Chàng trai trẻ vừa ghi tên mình vào bảng vàng của Học viện Quân y với điểm học tập toàn khóa 8,61/10, đồng thời được phong quân hàm Thượng úy ngay sau khi tốt nghiệp, sớm 2 năm so với thời hạn thông thường.

Với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và tấm bằng Bác sĩ y khoa quân sự loại Giỏi, Cường sẽ bắt đầu hành trình blouse trắng.

“Khi trúng tuyển vào trường, tôi chỉ đặt mục tiêu trở thành một bác sĩ giỏi”, Công Cường chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Quyết định bất ngờ ở “phút chót”

Cường sinh ra trong gia đình có ông từng là bác sĩ quân y, còn bố công tác trong quân đội. Tuy vậy, quyết định theo học quân y của anh lại đến khá tình cờ.

Giữa năm lớp 12, Cường xem được một video ghi lại cảnh bác sĩ cấp cứu bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp. Hình ảnh đó để lại ấn tượng mạnh, khiến cậu học sinh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về con đường trở thành bác sĩ.

Cũng trong thời gian này, Cường cũng cân nhắc việc thi vào các trường quân đội. Do bên dưới còn hai em sinh đôi, nam sinh mong muốn lựa chọn một môi trường phù hợp với sở thích, đồng thời giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ.

“Học viện Quân y là lựa chọn phù hợp nhất”, Cường nói. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đó, nam sinh đạt 26,35 điểm khối A00 và trúng tuyển vào trường.

Đỗ đại học, Cường chưa nghĩ đến danh hiệu thủ khoa đầu ra, nhưng đã xác định cần chú trọng vào việc học để đạt điều kiện tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú. Chương trình học của Cường là 6,5 năm, trong đó có 6 tháng đầu tiên huấn luyện tân binh tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Các học viên phải làm quen với nếp sống quân ngũ nghiêm ngặt: Thức dậy sớm, sinh hoạt và học tập theo thời gian biểu chặt chẽ của đơn vị. Những bài tập như hành quân đêm, học bắn súng, bơi trong điều kiện thời tiết lạnh hay huấn luyện thể lực cường độ cao là thử thách không nhỏ với nhiều tân học viên.

Nhưng với Cường, quãng thời gian ấy lại trôi qua khá suôn sẻ. Do là “con nhà nòi”, nhiều lần theo bố vào doanh trại nên anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước và nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Thậm chí, sau những tháng ngày huấn luyện liên tục, Cường còn tăng cân nhờ cường độ vận động lớn và chế độ sinh hoạt điều độ.

“Sáu tháng đó là bước chuyển từ một học sinh thành chiến sĩ. Quãng thời gian này giúp mình rèn luyện tính kỷ luật và nề nếp - những yếu tố rất quan trọng cho việc học tập cũng như công tác sau này”, Cường nói.

Công Cường trong lễ tốt nghiệp tại Học viện Quân y, ngày 10/3/2026. Ảnh: NVCC.

Kỷ luật quân ngũ và hành trình trở thành bác sĩ nội trú

Dù sở hữu thành tích luôn nằm trong top 5 toàn khóa ngay từ năm nhất, Cường cho biết mình không có phương pháp học tập quá đặc biệt. Chìa khóa nằm ở khả năng phân bổ thời gian và sự chủ động trong việc thay đổi tư duy tiếp cận kiến thức.

Là dân chuyên khối A, Cường từng gặp không ít rào cản khi tiếp cận các môn Y học cơ sở như Giải phẫu, Mô phôi hay Sinh học phân tử. Nam sinh vốn quen với tư duy logic của Toán, Lý, trong khi giai đoạn đầu ngành Y lại đòi hỏi khả năng ghi nhớ khối lượng kiến thức khổng lồ và trừu tượng.

“Những môn như Di truyền hay Sinh học phân tử có rất nhiều khái niệm mới. Lúc đầu, mình vẫn học theo cách cũ nên kết quả chưa như mong đợi”, Cường nhớ lại. Để khắc phục, anh chủ động điều chỉnh cách học: Dành nhiều thời gian đọc lại giáo trình, tích cực trao đổi với bạn bè và tham vấn thầy cô ngay khi có vướng mắc.

Để việc tự học hiệu quả, Cường sắp xếp thời gian biểu theo mức độ ưu tiên: Những môn sắp thi hoặc có khối lượng kiến thức lớn sẽ được tập trung xử lý trước. Cách làm này giúp anh tránh tình trạng học dàn trải, đảm bảo nắm chắc nền tảng thay vì học vẹt.

Nhờ nền tảng lý thuyết vững chắc, giai đoạn đi lâm sàng tại bệnh viện từ năm thứ ba không còn là trở ngại lớn với Cường. Đây là lúc anh học cách kết nối giữa sách vở và thực tế điều trị.

“Lâm sàng không chỉ là nhớ kiến thức, mà phải biết quan sát, phân tích và đưa ra hướng xử lý phù hợp cho từng bệnh nhân cụ thể”, nam sinh chia sẻ

Bên cạnh lịch học trên lớp và thực tập tại bệnh viện, học viên quân y còn tham gia các buổi huấn luyện, hành quân rèn luyện hay sinh hoạt theo điều lệnh của đơn vị. Để cân bằng, trong suốt 6,5 năm học, Cường duy trì thói quen đi ngủ trước 22h và thức dậy theo lịch sinh hoạt của đơn vị lúc 5h15.

“Mình không phải kiểu người học xuyên đêm. Chỉ giai đoạn cao điểm trước kỳ thi, mình mới thức khuya hoặc dậy sớm hơn để ôn lại các môn cần ghi nhớ nhiều kiến thức”, anh nói.

Ngoài học tập, Cường còn tham gia nghiên cứu khoa học ngay từ những năm đầu. Việc này giúp anh củng cố kiến thức chuyên môn, đồng thời rèn luyện khả năng phân tích và tư duy khoa học. Nam sinh có hai lần đoạt giải ba nghiên cứu khoa học cấp học viện, đồng thời nhận nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu và các loại học bổng khác.

Tháng 12/2025, tốt nghiệp Học viện Quân y, Cường đăng ký thi bác sĩ nội trú của trường, sau đó tiếp tục vượt qua vòng tuyển chọn tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và trở thành bác sĩ luân khoa tại đây.

Ở giai đoạn này, các bác sĩ trẻ sẽ được phân công làm việc tại nhiều khoa khác nhau để tích lũy kinh nghiệm lâm sàng trước khi học chuyên ngành đào tạo chuyên sâu. Cường dự định theo đuổi một trong hai chuyên ngành là Nội tim mạch hoặc Ung bướu.

“Đây là những lĩnh vực mình đặc biệt hứng thú trong quá trình học tập và thực hành lâm sàng”, Cường chia sẻ.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn