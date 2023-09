Cha mẹ lần lượt qua đời, hai đứa trẻ xin ăn sống lay lắt từng ngày

Your browser does not support the video tag.

Bà nội khẩn xin mạnh thường quân giúp đỡ hai cháu nhỏ mồ côi cha mẹ.

Giữa trưa nắng gay gắt, bé Trần Thị Khánh Vy, đầu trần, chân đất chạy từ ngoài cổng vào cầm theo nắm xôi vừa xin của hàng xóm. Thấy chị có đồ ăn, em gái Trần Thị Hồng Ân nức nở đòi chị chia phần.

Nhìn hai đứa trẻ ngây thơ “ngấu nghiến” nắm xôi khiến ai nấy không cầm nổi nước mắt.

Nỗi đau mồ côi bố chưa dứt, 2 đứa trẻ thơ dại lại vừa mất đi người mẹ. Bên trong căn nhà xập xệ từ thời ông cố để lại, không có gì quý giá ngoài hai bàn thờ nghi ngút khói nhang.

Từ ngày mẹ mất, Vy và Ân được bà nội bà Hoàng Thị Liên (73 tuổi, thôn Tân Trù, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chăm sóc. Thế nhưng bà đã nhiều tuổi, tai không nghe rõ, gặp nhiều khó khăn khi chăm sóc cháu.

Con trai bà là Trần Văn Đại (SN 1981) kết hôn với chị Phan Thị Lan (1991), sinh ra Vy và Ân. Vy bị thiểu năng trí tuệ, không nhanh nhẹn như những bạn cùng trang lứa, dù 7 tuổi nhưng chỉ nói bập bẹ, ngây ngô.

Bà Hoàng Thị Liên chăm sóc hai cháu nhỏ. (Ảnh: Trọng Tùng)

Anh Đại từ nhỏ được bố mẹ cho ăn học đầy đủ, anh tốt nghiệp một trường sư phạm và dạy học ở miền Bắc một thời gian. Do tiền lương không đủ trang trải cuộc sống, anh Đại về quê làm nghề phụ hồ, sức khỏe ngày một yếu đi.

Ngày chị Lan sắp hạ sinh bé Hồng Ân cũng là lúc biến cố ập đến. Anh Đại qua đời sau trận ốm sốt, đứa trẻ chưa lọt lòng đã chịu cảnh mồ côi cha.

Mất đi người chồng, cuộc sống gia đình càng rơi vào cảnh túng quẫn hơn. Chị Lan làm đủ công việc, không kể nắng mưa, ai thuê gì chị làm nấy, chỉ mong kiếm ít tiền lo cơm áo, mua sữa cho con. Chiều 8/8, một lần lên cơn động kinh chị Lan đã ra đi mãi mãi, bỏ lại 2 đứa trẻ còn quá nhỏ.

Vắng mẹ, Ân đêm nào cũng khóc đòi mẹ. Bà Liên vừa dỗ vừa ôm cháu cùng khóc.

Ông Trần Duy Vượng (hàng xóm) cho biết, gia đình chị Lan là hộ nghèo nhất ở đây, trong nhà không có thứ gì quý giá. “Bà Liên đáng ra ở tuổi nghỉ ngơi thì giờ lại vất vả chăm sóc 2 đứa nhỏ. Chúng tôi ai cũng thương hai đứa trẻ nhưng không giúp đỡ được gì nhiều bởi ở làng quê này ai cũng nghèo cả”, ông Vượng xót xa.

Bé Khánh Vy thắp hương trên bàn thờ mẹ. (Ảnh: Trọng Tùng)

Ông Phan Quốc Trường, Bí thứ Đảng ủy xã Xuân Liên cũng chia sẻ, hoàn cảnh của các cháu rất đáng thương, thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Bố các cháu vừa hết khó (mãn tang) được nửa năm thì mẹ mất.

“Khi chị Lan mất, lãnh đạo huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể cũng đã đến động viên, hỗ trợ gia đình. Rất mong các mạnh thường quân có thể giúp đỡ để các cháu để vượt qua khó khăn, thắp sáng tương lai sau này”, ông Trường nói.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo VTC